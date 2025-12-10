В Госдуме предложили отменить ежегодные декларации чиновников

На рассмотрение Государственной думы 10 декабря поступил пакет законопроектов, предусматривающих возможность отказа от ежегодного декларирования доходов чиновников. Авторы заявляют, что инициативы призваны обеспечить переход к непрерывному антикоррупционному контролю.

Всего в Госдуму поступило два законопроекта, представленные одним и тем же коллективом авторов. Подписи под документами поставили по 15 депутатов во главе с председателем парламентского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым, а также сенатор Владимир Булавин.

Поправки предусматривают, что государственные и муниципальные служащие должны будут представлять декларации в случае возникновения на то оснований, а также при вступлении в должность, при переходе из одного госоргана в другой, при зачислении в федеральный кадровый резерв и "в случае назначения государственного служащего на должность государственной службы, включенную в соответствующий перечень". Отдельно прописаны основания для подачи деклараций членами правительства России. Так, это может потребоваться при назначении на должность и при возникновении оснований для этого.

"Законопроектом предлагается отменить необходимость опубликования представляемых сведений и актуализировать терминологию законодательных актов в области противодействия коррупции", — говорится в пояснительной записке к одной из инициатив. Пояснительная записка ко второму проекту содержит похожий по смыслу пассаж.

Соавтор законопроектов депутат Пискарев посвятил им отдельный пост в своем Telegram-канале. Поданные предложения, по мысли парламентария, станут "переходом на более высокий уровень противодействия коррупции", поскольку цифровизация системы антикоррупционного контроля якобы позволит вести непрерывный мониторинг доходов и расходов чиновников.

"Это делает возможным уйти от архаичной системы контроля в марте-апреле каждого года (которая сдерживает проведение проверок). <...> При этом важно защитить персональные данные от использования в целях шантажа, вымогательства и иных противоправных действий", — написал Пискарев, отметив, что с выявлением коррупционных рисков может справиться специально созданная ГИС "Посейдон".

Напомним, с 2023 года сведения о доходах и расходах депутатов, сенаторов и чиновников представляются в обезличенном виде. При этом часть из них самостоятельно выкладывает в общий доступ сведения о доходах. Так поступали, в частности, некоторые члены Законодательного собрания Петербурга. В их числе в 2025 году оказались, например, спикер Александр Бельский и депутаты Марина Шишкина, Ирина Иванова, Наталия Астахова, Александр Ржаненков и фракция "Яблоко".

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру