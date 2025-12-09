Госдума поддержала законопроект о крестах на гербе России

Законопроект об обязательном наличии крестов над коронами и державой в гербе России принят в первом чтении 9 декабря, сообщила пресс-служба Государственной думы. Изменения вносятся в действующий закон "О Государственном гербе Российской Федерации".

Авторами инициативы выступили 412 депутатов Госдумы во главе с ее спикером Вячеславом Володиным. Законопроект поступил на рассмотрение парламента 20 ноября. В соответствии с текстом, закрепленное в законе описание герба предлагается дополнить уточнением о том, что короны и держава должны быть увенчаны "прямыми равноконечными четырехконечными крестами с расширяющимися концами".

"Предлагаемое изменение позволит предотвратить искажение одного из официальных символов Российской Федерации, а также станет последовательным шагом проводимой Государственной думой работы по защите традиционных российских духовно-нравственных ценностей", — выражают авторы уверенность в пояснительной записке.

Отметим, что это не первый случай, когда Госдума выступает на защиту религиозных символов, включая кресты. В середине июля депутаты приняли в третьем чтении закон о запрете использования в СМИ, интернете и рекламе изображений культовых изображений без присущей им символики. В конце того же месяца подпись под законом поставил президент Владимир Путин.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру