В Госдуму внесли законопроект о полном запрете вейпов в России

На рассмотрение Государственной думы поступил пакет поправок о полном запрете продажи вейпов и никотинсодержащих жидкостей в России, сообщило 3 декабря РИА Новости. Ранее подобная идея получила поддержку президента Владимира Путина.

Авторами законопроекта выступили представители ряда думских фракций. Подписи под документом поставили вице-спикер парламента Владислав Даванков ("Новые люди"), глава комитета по труду Ярослав Нилов, справороссы Яна Лантратова и Дмитрий Гусев, член фракции КПРФ Нина Останина и Дмитрий Свищев от ЛДПР.

"Запрещается розничная и оптовая торговля никотином (в том числе полученным путем синтеза) или его производными, включая соли никотина, а также никотинсодержащей жидкостью, безникотиновой жидкостью, раствором никотина (в том числе жидкостями для электронных средств доставки никотина), а также устройствами для потребления такой продукции", — говорится в документе.

В конце ноября в Пермском крае приняли полный запрет на продажу вейпов, ограничение начнет действовать с 1 марта 2026 года. До этого одобрительно отнесся к предложению запретить торговлю подобными устройствами в России президент Путин. При этом главе государства и ранее доводилось высказываться по этому вопросу. В конце августа он поддержал предложение нижегородского губернатора Глеба Никитина провести в регионе эксперимент по запрету торговли вейпами.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру