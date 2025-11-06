ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
6 ноября 2025

Путин одобрил предложение о запрете продажи вейпов в России

Президент России Владимир Путин одобрил идею ввести полный запрет на продажу вейпов на территории страны, передает РИА "Новости". С соответствующим предложением к главе государства 6 ноября обратилась руководитель общественного движения "Здоровое Отечество" Екатерина Лещинская в ходе посещения демонстрационно-просветительского центра по адаптивному спорту в Самаре. 

- Вот, Дмитрий Николаевич [Чернышенко, вице-премьер России] головой кивает. Наше правительство это поддерживает, - отметил Путин. 

Лещинская также отметила, что положительный опыт запрета вейпов уже есть в странах СНГ. На ее просьбу дать распоряжение на введение запрета на продажу Путин одобрительно кивнул. Он добавил, что важно "провести соответствующую работу среди молодежи". 

За последний год в России уже приняли ряд мер по борьбе с распространением вейпов. Например, в феврале президент подписал закон о кратном увеличении штрафов за продажу таких товаров. Кроме того, в августе глава государства одобрил идею губернатора Нижегородской области Глеба Никитина о проведении эксперимента по полному запрету продажи вейпов в регионе.

Также активное обсуждение идеи запрета продажи вейпов идет и в Законодательном собрании Петербурга. Ранее парламентская комиссия поддержала федеральную инициативу о запрете продажи электронных сигарет и никотиносодержащих жидкостей для них. 

Кирилл Дудров


