ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 9 января 2026, 11:43

Минобороны применило "Орешник" в ответ на атаку по резиденции Путина

В ночь на 9 января Вооруженные силы России нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности, в том числе ракетным комплексом "Орешник", по критически важным объектам на территории Украины. Этот удар стал ответом на атаку украинских беспилотников на резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области, уточнили в министерстве.

"Цели удара достигнуты. Поражены объекты производства беспилотных летательных аппаратов, которые использовались в ходе террористической атаки, а также энергетической инфраструктуры, обеспечивающие работу военно-промышленного комплекса Украины", - говорится в сообщении Минобороны. 

Об атаке на резиденцию российского лидера в Новгородской области заявил глава МИД Сергей Лавров 29 декабря. Тогда, по данным Минобороны, военнослужащие отразили атаку 91 беспилотника. Позже Путин во время телефонного разговора с лидером США Дональдом Трампом сообщил, что переговорная позиция России по урегулированию конфликта на Украине будет пересмотрена.

Константин Леньков


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости






Рейтинг  персон ↑


О редакции Реклама