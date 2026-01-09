Минобороны применило "Орешник" в ответ на атаку по резиденции Путина

В ночь на 9 января Вооруженные силы России нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности, в том числе ракетным комплексом "Орешник", по критически важным объектам на территории Украины. Этот удар стал ответом на атаку украинских беспилотников на резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области, уточнили в министерстве.

"Цели удара достигнуты. Поражены объекты производства беспилотных летательных аппаратов, которые использовались в ходе террористической атаки, а также энергетической инфраструктуры, обеспечивающие работу военно-промышленного комплекса Украины", - говорится в сообщении Минобороны.

Об атаке на резиденцию российского лидера в Новгородской области заявил глава МИД Сергей Лавров 29 декабря. Тогда, по данным Минобороны, военнослужащие отразили атаку 91 беспилотника. Позже Путин во время телефонного разговора с лидером США Дональдом Трампом сообщил, что переговорная позиция России по урегулированию конфликта на Украине будет пересмотрена.

Константин Леньков