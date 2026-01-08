Более 200 тысяч человек пришли на рождественские богослужения в Петербурге

На рождественских богослужениях в петербургских храмах в ночь с 6 на 7 января насчитали более 200 тысяч человек, сообщил вице-губернатор Борис Пиотровский в своих социальных сетях.

Отметим, в 2025 году на рождественскую службу, по данным МВД, в храмы Петербурга и Ленинградской области пришли примерно в три раза меньше людей – тогда в ведомстве сообщили о 77 тысячах участников.

Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий возглавил литургию в Казанском соборе. Там же присутствовали губернатор Александр Беглов и заместитель полпреда президента в СЗФО Роман Балашов.

Константин Леньков / Фото: Смольный