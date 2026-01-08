Никитин: Полномасштабное строительство ВСМ запланировано в 2026 году

Глава Министерства транспорта Андрей Никитин в интервью ТАСС сообщил, что в 2026 году планируют развернуть полномасштабное строительство трассы высокоскоростной магистрали Петербург - Москва. При этом упор сделают на завершение работ на пилотном участке от Зеленограда до Твери, где будут тестировать новый высокоскоростной состав отечественного производства.

"В 2026 году запланирован разворот полномасштабных строительных работ на всем протяжении трассы ВСМ Москва - Санкт-Петербург", - цитирует Никитина ТАСС.

ВСМ пройдет по территориям шести регионов России. Общая дистанция трассы составит 700 км. Ввод в эксплуатацию запланирован на второй квартал 2028 года. Предполагается, что время в дороге между двумя столицами составит 2 часа 15 минут.

В середине декабря 2025 года губернатор Петербурга Александр Беглов вместе с главой Минтранса Андреем Никитиным и другими чиновниками осмотрели строительную площадку "нулевого" этапа ВСМ.

Константин Леньков / Фото: Смольный