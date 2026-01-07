В Казанском соборе прошло рождественское богослужение

В ночь на 7 января митрополит Санкт‑Петербургский и Ладожский Варсонофий провел в Казанском соборе ночное богослужение. В нем приняли участие губернатор Александр Беглов и заместитель полпреда президента в СЗФО Роман Балашов. Фото со службы опубликовала пресс-служба Смольного.

"Мы встречаем Рождество у чудотворной Казанской иконы Божией Матери. Этот образ вдохновлял ополчение Минина и Пожарского, полководца Кутузова. Сегодня он укрепляет дух наших воинов, встречающих праздник на передовой. Опора на наследие предков и высокие ценности не раз помогали России выстоять в трудных ситуациях. В этот день мы особенно остро чувствуем преемственность нашей истории и веры", – цитируют Беглова в администрации города.

Спикер Законодательного собрания Александр Бельский отсутствовал в эту ночь, хотя обычно не пропускает рождественскую службу в Казанском соборе. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко традиционно встретил Рождество в храме в деревне Юкки.

Константин Леньков / Фото: Смольный