Силовики задержали депутата МО "Сосновское" Михаила Смирнова

Сотрудники правоохранительных органов 13 марта задержали депутата МО "Сосновское" Михаила Смирнова, сообщили петербургские СМИ. По данным "Ротонды", в отношении муниципала возбуждено уголовное дело о мошенничестве (ст. 159 УК).

Поводом для уголовного дела, по информации журналистов, стала попытка петербуржца приобрести машину. Он перевел Смирнову 200 тысяч рублей, которые должны были пойти на приобретение авто, а мундеп якобы не выполнил условия сделки и не вернул деньги.

Смирнов является муниципальным депутатом с 2019 года. Оба раза он избирался в совет от КПРФ.

