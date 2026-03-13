ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Муниципал 13 марта 2026, 16:44

Силовики задержали депутата МО "Сосновское" Михаила Смирнова

фото ЗакС политика

Сотрудники правоохранительных органов 13 марта задержали депутата МО "Сосновское" Михаила Смирнова, сообщили петербургские СМИ. По данным "Ротонды", в отношении муниципала возбуждено уголовное дело о мошенничестве (ст. 159 УК). 

Поводом для уголовного дела, по информации журналистов, стала попытка петербуржца приобрести машину. Он перевел Смирнову 200 тысяч рублей, которые должны были пойти на приобретение авто, а мундеп якобы не выполнил условия сделки и не вернул деньги. 

Смирнов является муниципальным депутатом с 2019 года. Оба раза он избирался в совет от КПРФ.

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости
Упоминаемые муниципальные округа, рейтинг в этом материале
Пока еще нет голосов...
МО Сосновское
Упоминаемые муниципальные депутаты, рейтинг в этом материале
Пока еще нет голосов...
Смирнов Михаил Дмитриевич
Упоминаемые персоны
Смирнов Михаил Дмитриевич 






Рейтинг  персон ↑


О редакции Реклама