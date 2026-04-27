Путин встретился с Матвиенко в Петербурге

Президент Владимир Путин провел 27 апреля в Петербурге рабочую встречу со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко, сообщила пресс-служба Кремля. Беседа состоялась после выступления главы государства перед участниками заседания Совета законодателей в Таврическом дворце.

В беседе с Путиным Матвиенко поблагодарила его за участие в работе Совета законодателей и высоко оценила содержание его речи. В частности, она отметила, что поддержка Путиным отсрочки выплат регионов по бюджетным кредитам заслужила "горячие аплодисменты" со стороны участников заседания.

"Спасибо за ваше выступление, такое напутственное. По реакции зала вы слышали, какая была поддержка, вы подняли актуальные темы, и для нас каждый раз — это повестка нашей работы на будущее", — заявила Матвиенко.

Также спикер Совфеда рассказала о своей поездке в Калининград и поделилась планами провести 1 июня, в День защиты детей, заседание Совета при президенте по демографии. К этому она добавила, что члены Совета будут благодарны Путину, если тот примет участие в мероприятии. Свою позицию она объяснила тем, что присутствие главы государства "очень активно" дисциплинирует участников.

Андрей Казарлыга / Фото: Кремль