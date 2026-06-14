Патриарх Кирилл освятил закладной камень будущего храма на набережной Карповки

Глава Русской Православной Церкви патриарх Кирилл 14 июня освятил закладной камень будущего храма святого праведного Иоанна Кронштадтского, сообщили в пресс-службе Смольного. Храм планируют построить в 2028 году на территории Иоанновского ставропигиального женского монастыря на набережной Карповки. Патриарх Кирилл также провел в монастыре торжественную службу в честь Дня прославления святого праведного Иоанна Кронштадтского.

Предполагается, что храм возведут на территории площадью почти в 3,5 тысячи кв.м. Рабочую и проектную документацию начали разрабатывать в марте 2026 года. Также власти подготавливают проект благоустройства набережной реки Карповки.

По данным "Фонтанки", на церемонии освящения закладного камня будущего храма присутствовал предприниматель Год Нисанов. Он выделит средства для строительства храма, сообщили в издании. Нисанов занимает пост председателя совета директоров компании "Киевская площадь". Компания Нисанова выделила деньги на строительство спортивного комплекса в здании Пробирной палаты. Новый спорткомплекс открылся в феврале 2026 года. В апреле Нисанову присвоили звание "Почетный благотворитель Санкт-Петербурга".

День прославления святого праведного Иоанна Кронштадтского отмечается 14 июня. В этот же день в 1990 году в Иоанновском монастыре Петербурга состоялся чин канонизации святого. Иоанн Кронштадтский родился в 1829 году. Служил в Андреевском соборе в Кронштадте. Основал школу для бедных детей, детский приют и женскую богадельню. Также занимался проповеднической деятельностью. Иоанн Кронштадтский считается небесным покровителем Петербурга.

Дарья Нехорошева / Фото: Смольный