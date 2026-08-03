Газовый форум в Петербурге перенесут на весну 2027 года

Петербургский международный газовый форум, который с момента основания традиционно проводился осенью, состоится весной 2027 года, об этом 3 августа сообщил "РБК Петербург". Перенос сроков проведения произошел второй раз за 15 лет существования форума, впервые его переносили в связи с пандемией в 2020 году.

На сайте форума пояснили, что решение связано с высокой насыщенностью октября другими масштабными мероприятиями смежной тематики. Кроме традиционной Российской энергетической недели, в октябре этого года Россия примет саммит глав государств и правительств Форума стран — экспортеров газа и проведет саммит "Россия — Африка".

ПМГФ традиционно проходит на площадке конгрессно-выставочного центра "Экспофорум". В нем принимают участие руководители нефтегазовых компаний, представители органов власти, научного сообщества и международных организаций.

Петербургский международный газовый форум проводится с 2011 года при поддержке "Газпрома" и компании "Газпром газораспределение". В 2025 году это мероприятие стало самым масштабным за всю историю проведения по числу участников и его размеру. Тогда участниками форума стали 35,8 тысячи человек из 52 стран.

Алиса Ремнева / Фото: ЗАКС.Ру