Более 50 общественных пространств появятся до конца года в Петербурге

В Петербурге за 2026 год планируют открыть более 50 новых общественных пространств, сообщили 3 августа в комитете по благоустройству. С 2019 года в рамках национального проекта в городе уже реализовали свыше 350 таких объектов.

Также в 76 муниципальных образованиях будут возведены 283 новые спортивные и детские площадки на внутриквартальных территориях. Стройка финансируется за счет субсидий, выданных комитетом по благоустройству в рамках программы "Петербургские дворы".

Данные озвучили на конференции, посвященной развитию городской среды. На форуме выступили вице-губернатор Евгений Разумишкин и председатель комитета по благоустройству Сергей Петриченко. Всего в конференции приняли участие около 250 специалистов из 16 регионов России, в том числе представители Минстроя и правительства Москвы.

Помимо благоустройства мест отдыха и парковых зон, сейчас ведется комплексное оздоровление водоемов, в том числе Суздальских озер и исторической гидросистемы Царского Села. Также в июле 2026 года пресс-служба Смольного сообщала о планах разработать дорожную карту по экологическому восстановлению реки Славянки на территории Павловска.

Анастасия Гаркуша / Фото: ЗАКС.Ру