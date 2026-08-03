КСП передаст материалы проверки МО "Автово" в прокуратуру

Сотрудники Контрольно-счетной палаты Петербурга отчитались о промежуточных результатах проверки деятельности МО "Автово", сообщили 3 августа в пресс-службе ведомства. По предварительным итогам ревизии, аудиторы обнаружили риски ущерба бюджету, нарушения при финансировании газеты "Автовские ведомости", признаки дробления закупок и фиктивного трудоустройства. КСП планирует направить отчет губернатору Петербурга и депутатам Законодательного собрания, а также в прокуратуру и правоохранительные органы.

Проверка охватывает деятельность МО "Автово" за 2024–2025 годы и прошедший период 2026 года. Ревизоры изучают муниципальный совет, местную администрацию и подведомственные учреждения, в частности, газету "Автовские ведомости". Ранее у палаты уже возникали вопросы к работе муниципалов и местному изданию.

"Расходы на газету "Автовские ведомости" втрое превышают средние показатели среди других подобных муниципальных СМИ Петербурга, а содержание некоторых выпусков газеты носит признаки политической пропаганды" - говорится в сообщении.

Представители КСП выявили риски фиктивного трудоустройства не менее трех муниципальных депутатов и других работников. В муниципалитете якобы выплачивали зарплату сотрудникам, отсутствующим на рабочем месте. Предполагается, что это могло нанести ущерб бюджету на сумму свыше 1,6 млн рублей.

В том числе выявлены нарушения при использовании муниципальных помещений, оплате расходов без подтверждающих документов и ведении бюджетной отчетности. Риск перерасхода средств оценили в сумму, превышающую 1,3 млн рублей. Кроме того, КСП обратила внимание на "оформленные с недостаточной прозрачностью" списания компьютерной техники стоимостью около 500 тысяч рублей, что может создавать выгоду для третьих лиц, считают в ведомстве.

Сотрудники палаты также обнаружили признаки нарушений при проведении закупок. Аудиторы изучают не менее 15 контрактов на общую сумму около 6 млн рублей, которые могли быть заключены в обход конкурентных торгов. Кроме того, проверяющие предварительно оценили переплату за уборку территорий более чем в 4,6 млн рублей и указали на возможное завышение стоимости работ по благоустройству и вывозу отходов. При этом представители палаты указали на неудовлетворительное состояние некоторых территорий округа, выявили дефекты дорог и игровых площадок.

Сейчас КСП рассматривает возможность реорганизации двух муниципальных подведомственных учреждений — "Центра благоустройства" и "Автовских ведомостей". Предполагается, что их функции передадут местной администрации либо объединят в одно учреждение для сокращения бюджетных расходов.

Палата начала проверку деятельности МО "Автово" в апреле 2026 года. Ее целью было установить, исполнил ли муниципалитет рекомендации, выданные по итогам предыдущих контрольных мероприятий. Напомним, в 2025 году аудиторы также выявили в округе риски неэффективного расходования бюджетных средств, нарушения при исполнении контрактов, а также замечания к работе газеты "Автовские ведомости".

Большинство мест в совете МО "Автово" занимают представители "Справедливой России". По итогам выборов 2021 года партия получила 19 из 20 мандатов. Главой округа является Илья Шмаков, а муниципальную газету "Автовские ведомости" возглавляет депутат Вадим Давыдов. На прошлой неделе территориальная избирательная комиссия отказала в регистрации на предстоящие выборы всем кандидатам от "Справедливой России", в том числе Шмакову и Давыдову.

В сентябре 2026 года в МО "Автово" пройдут выборы муниципального совета. Жителям округа предстоит избрать 20 депутатов. Это единственный муниципалитет Петербурга, где в этом году состоятся полноценные муниципальные выборы. Одновременно в городе пройдут выборы депутатов Государственной думы и Законодательного собрания. Еще в трех муниципалитетах состоятся дополнительные выборы.

Екатерина Гусева / Фото: ЗАКС.Ру