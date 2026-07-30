ТИК №41 отказала всем кандидатам ЛДПР и СР в регистрации на выборы в МО "Автово"

Территориальная избирательная комиссия №41 вечером 29 июля отказала в регистрации всем 11 кандидатам ЛДПР на выборах в МО "Автово", следует из данных ГАС "Выборы". В тот же день комиссия не допустила до выборов трех представителей "Новых людей" и шестерых кандидатов от "Справедливой России", включая действующего главу МО "Автово" Илью Шмакова. Сейчас к участию в выборах не допущен ни один кандидат, выдвинутый ЛДПР и "Справедливой Россией".

От ЛДПР в регистрации отказали Вячеславу Грицких, Даниилу Мальцеву, Матвею Повякало, Марии Курбацкой, Александру Кушнирову, Александру Малышеву, Михаилу Антонову, Юлии Рутковской, Максиму Скворцову, Даниилу Шулакову и Екатерине Димаковой. При этом в пресс-службе реготделения ЛДПР сообщили ЗАКС.Ру, что информация об итогах заседания и дальнейших действиях партии станет известна на следующей неделе.

Из числа кандидатов "Новых людей" в регистрации отказали Даниилу Гревцеву, Тимуру Ильяхунову и Владиславу Казакову. В пресс-службе петербургского отделения партии заявили ЗАКС.Ру, что предоставят комментарий после завершения этапа регистрации.

Среди представителей "Справедливой России" 29 июля отказ получили Илья Шмаков, бывший глава МО "Автово" Геннадий Трусканов, действующие депутаты совета Сергей Шестаков, Алла Чистякова и Андрей Катаев, а также их однопартиец Павел Рулев. В беседе с ЗАКС.Ру Шмаков заявил, что во всех случаях комиссия сослалась на отсутствие в документах кандидатов справки о создании избирательного объединения с актуальной информацией о его данных и названии. Партия планирует обжаловать решение теризбиркома в суде.

Ранее ТИК №41 уже отказала в регистрации 14 кандидатам, выдвинутым "Справедливой Россией". После последних решений комиссии без регистрации остались все 20 претендентов от партии, в том числе 11 действующих депутатов муниципального совета. Отметим, на выборах 2021 года справедливороссы получили 19 из 20 мандатов.

В то же время ТИК № 41 зарегистрировала четырех кандидатов от "Единой России" — Романа Котельникова, Игоря Слободенюка, Дмитрия Филинова и Анастасию Макарову. На данный момент единственным кандидатом от партии, получившим отказ в регистрации, остается участковый врач Михаил Листренко. Представители КПРФ, выдвинутые на выборы в муниципалитет, с отказами в регистрации пока не сталкивались.

С отказами в регистрации на выборы сталкиваются кандидаты и других партий. В прошлую пятницу Горизбирком отказал в регистрации общегородского списка "Яблока" на выборы в Законодательное собрание. Кроме того, из 23 кандидатов-одномандатников этап регистрации смогли пройти только 10 "яблочников". Среди них числится действующий депутат ЗакСа Дмитрий Анисимов.

На выборах в МО "Автово" петербуржцам предстоит избрать 20 депутатов муниципального совета. Сами выборы назначены на 20 сентября, голосование по ним продлится три дня. Одновременно в эти даты в Петербурге состоятся выборы депутатов Государственной думы и Законодательного собрания. Теризбиркомы также назначили довыборы в МО "Оккервиль", МО "Красненькая речка" и МО "Новоизмайловское".

Екатерина Гусева / Фото: ЗАКС.Ру