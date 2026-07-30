Главу реготделения НЛ зарегистрировали на довыборы в МО "Новоизмайловское"

Территориальная избирательная комиссия №27 29 июля зарегистрировала главу регионального отделения "Новых людей" Анастасию Васильеву на дополнительные выборы в МО "Новоизмайловское". Политик собирается баллотироваться в местный совет по многомандатному избирательному округу №140.

"Добрые новости, я удостоена чести быть официально зарегистрированным в качестве кандидата в депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга восьмого созыва в общегородском списке! А также кандидатом на довыборы в муниципальный округ Новоизмайловский Московского района", — написала Васильева в соцсетях.

Руководитель городского отделения "Новых людей" также зарегистрирована кандидатом на выборы в Заксобрание. Партия выдвинула ее в общегородском списке под пятым номером в начале июля. Горизбирком зарегистрировал список кандидатов в петербургский парламент от "Новых людей" по единому избирательному округу на прошлой неделе.

Васильева родилась в Казахстане в 1995 году. Окончила Российский экономический университет имени Плеханова по специальности "менеджмент, инновационное и социальное предпринимательство". Занималась предпринимательской деятельностью, работала в образовательных и бизнес-проектах. В 2021 году она руководила волгоградским отделением "Новых людей". С октября 2022 года Васильева возглавляет штаб партии в Петербурге.

Отметим, в начале июля теперь уже бывший глава отделения "Новых людей" в Московском районе Андрей Денисов перешел в ЛДПР и был выдвинут партией на довыборах в МО "Новоизмайловское" по многомандатному округу №138. По словам самого Денисова, причиной ухода стал конфликт с Васильевой. Как сообщала "Ротонда", политик рассчитывал баллотироваться в муниципальный совет от "Новых людей", однако партия выдвинула другого кандидата. Тогда издание называло в качестве возможной претендентки Васильеву.

При этом в ГАС "Выборы" Денисов в числе кандидатов на довыборы в муниципальный совет так и не появился. От ЛДПР на выдвижение в МО "Новоизмайловское" претендует только помощник депутата МО "Сосновское" Виктория Матвиенко. Она зарегистрирована кандидатом по многомандатному округу №140. Также на довыборы в муниципалитет зарегистрированы представители "Единой России", "Справедливой России", "Яблока" и КПРФ. Сейчас в МО "Новоизмайловское" вакантны два депутатских мандата.

Единый день голосования назначен на 20 сентября 2026 года. Петербуржцы выберут депутатов Государственной думы, Заксобрания и МО "Автово". Помимо МО "Новоизмайловское", теризбиркомы назначили дополнительные выборы в МО "Оккервиль" и МО "Красненькая речка".

Екатерина Гусева / Фото: Анастасия Васильева