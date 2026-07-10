ЛДПР выдвинула бывшего члена "Новых людей" на довыборы в МО "Новоизмайловское"

Петербургское отделение ЛДПР 10 июля определило кандидатов для участия в дополнительных выборах депутатов муниципальных советов МО "Красненькая речка", МО "Новоизмайловское" и МО "Оккервиль". В их числе оказался бывший член "Новых людей" Андрей Денисов. Всего от ЛДПР на довыборы пойдут семь человек.

В МО "Новоизмайловское" кандидатами стали помощник депутата МО "Сосновское" Виктория Матвиенко и Андрей Надеинский, выдвинутые по округу № 140, а также бывший член партии "Новые люди" Андрей Денисов по округу № 138. На довыборы в МО "Красненькая речка" партия выдвинула Наталью Амани и Александра Лукина, они станут баллотироваться по избирательному округу № 2. В МО "Оккервиль" ЛДПР выдвинула Алексея Китова и Романа Тарасенко, они станут участвовать в выборах по округу № 171.

Денисов получил партийное удостоверение ЛДПР 3 июля, до этого он был членом "Новых людей". О выходе из партии политик сообщил в соцсетях. Смену партийной принадлежности он объяснил решением НЛ выдвинуть на довыборах в МО "Новоизмайловское" другого кандидата. До этого Денисов возглавлял отделение партии в Московском районе, снимал социальные ролики о домашнем насилии и сталкинге, а в 2024 году баллотировался от НЛ на выборах в Законодательное собрание. Вступив в ЛДПР, Денисов также стал помощником депутата Заксобрания Андрея Малкова.

Дополнительные выборы в муниципалитеты пройдут одновременно с выборами депутатов Государственной думы и Заксобрания Петербурга. Голосование состоится с 18 по 20 сентября. На местном уровне в единый день голосования также пройдут выборы в МО "Автово".

Екатерина Гусева / Фото: Андрей Денисов