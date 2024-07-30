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Новости 16:35

Андрей Денисов стал зарегистрированным кандидатом в депутаты ЗакСа от "Новых людей"

фото ЗакС политика Андрей Денисов стал зарегистрированным кандидатом в депутаты ЗакСа от "Новых людей"

Члены территориальной избирательной комиссии №6 на заседании 30 июля зарегистрировали Андрея Денисова в качестве кандидата на дополнительные выборы в Заксобрание, сообщил ЗАКС.Ру сам Денисов. Он будет представлять партию "Новые люди". Общественник и предприниматель Денисов стал пятым зарегистрированным кандидатом на этих выборах. Он также баллотируется в депутаты МО "Звездное"

Отметим, изначально "Новые люди" собирались выдвинуть на выборы в парламент депутата МО "Юго-Запад" Павла Любимова, однако позже партия изменила свое решение

Также в этот день ТИК отказался регистрировать кандидатку от "Яблока" Ольгу Юркевич из-за претензий к проведению партийного мероприятия по ее выдвижению. 

Кроме Денисова, статус зарегистрированных кандидатов получили четыре человека: мундепы Евгений Ененков (ЛДПР) и Александр Михайлов (КПРФ), общественник и предприниматель Александр Колос ("Справедливая Россия - За правду) и медиаменеджер Александр Малькевич ("Единая Россия"). Самовыдвиженцы на эти выборы не заявлялись. Голосование пройдёт с 6 по 8 сентября одновременно с выборами губернатора и депутатов местных советов. 

фото ЗАКС.Ру


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