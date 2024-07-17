"Новые люди" поменяли кандидата на довыборы в ЗакС

Кандидатом на вакантное место депутата петербургского ЗакСа от "Новых людей" станет бизнесмен Андрей Денисов. Решение принято окончательно, о чем пишет 17 июля петербургская редакция "Коммерсанта". Раньше партия собиралась выдвигать на довыборы действующего депутата МО "Юго-Запад" Павла Любимова. Ситуацию журналистам обрисовал сам Любимов.

"Я принял решение сосредоточиться на муниципальной кампании: в этом районе у нас достаточно сильные позиции, выдвинуто несколько действующих муниципалов с хорошими шансами достойно провести избирательную кампанию. Мы с ними будем работать в одной команде", - рассказал мундеп.

Денисова он охарактеризовал как активного волонтера и пожелал ему победы на выборах по 18-му округу. Любимов в 2019 году попал в муниципальный совет при поддержке справедливороссов. В 2021 году он уже пытался избраться в ЗакС от "Новых людей".

Напомним, место в городском парламенте освободилось после того, как с себя сложил полномочия единоросс Алексей Далматов.

Фото: ЗАКС.Ру