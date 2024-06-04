"Новые люди" выдвинут депутата МО "Юго-Запад" Павла Любимова на довыборы в ЗакС

Депутат МО "Юго-Запад" Павел Любимов станет кандидатом в депутаты Заксобрания по 18-му округу от партии "Новые люди". Об этом ЗАКС.Ру сообщила руководитель городского отделения партии Анастасия Васильева во время конференции 4 июня.

Любимов уже пытался избраться в городской парламент от "Новых людей" в сентябре 2021 года по 16-му избирательному округу. Муниципальным депутатом он стал в 2019 году при поддержке "Справедливой России". Кроме того, Любимов возглавляет благотворительный фонд "С любовью в сердце".

Напоним, в сентябре одновременно с губернаторскими и муниципальными выборами в городе пройдут дополнительные выборы депутата Заксобрания по 18-му округу. Место в Мариинском дворце стало вакантным после ухода Алексея Далматова, который сложил полномочия по собственному желанию. Любимов стал вторым известным кандидатом на выборы. До этого среди возможных кандидатов упоминался только медиаменеджер Александр Малькевич, который пойдет на выборы от "Единой России".

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру