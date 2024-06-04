ГИК назначил выборы в ЗакС по 18-му округу

Санкт-Петербургская избирательная комиссия 4 июня назначила дополнительные выборы в Законодательное собрание на 8 сентября, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Голосование пройдет на территории Кировского и Красносельского районов, в одномандатном избирательном округе № 18. Выборы продлятся три дня, с 6 по 8 сентября.

Опубликовать решение планируют завтра, а полномочия окружной избирательной комиссии (которая отвечает за организацию выборов в Заксобрание) возложены на ТИК №6. Там начнут работу по организации выборов 6 июня.

Проводить довыборы в городской парламент пришлось из-за досрочного сложения полномочий Алексея Далматова, который покинул ЗакС по личным обстоятельствам год назад, в июне 2023 года.

Пока публично заявил о желании избираться в ЗакС медиаменеджер Александр Малькевич, который одержал победу на праймериз "Единой России". В остальных парламентских партиях, которые могут выдвинуть своего кандидата без сбора подписей, пока каких-либо персоналий не называли.

В сентябре 2024 года в Петербурге также будут избирать губернатора и депутатов муниципальных образований. На должность высшего должностного лица города выдвинулись пока 14 человек.

Константин Леньков, фото ЗАКС.Ру