Единоросс Далматов досрочно сложил полномочия депутата ЗакСа

Депутаты Законодательного собрания Петербурга на заседании 28 июня досрочно прекратили полномочия члена фракции "Единая Россия" Алексея Далматова, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Далматов сам подал заявление о сложении мандата из-за семейных обстоятельств.

- Сообщаю вам о принятом мною решении сложить депутатские полномочия депутата Законодательного собрания Санкт-Петербурга. Это трудный выбор связан только исключительно с семейными обстоятельствами. Мое отсутствие на последних заседаниях было вызвано необходимостью их преодолеть. К сожалению, не все проблемы удалось решить, - сказал Далматов.

Далматов поблагодарил уже бывших коллег за совместную работу и полученный опыт. Он рассказал, что успел получить 1457 обращений и провести 1786 личных приемов. Около 70% вопросов ему удалось решить положительно.

"Отставку" приняли 47 депутатов. Еще один парламентарий воздержался от голосования. Член фракции КПРФ Алексей Зинчук проголосовал "против". Далматов покидал Большой зал Мариинского дворца под аплодисменты депутатов.

В сентябре 2021 года Далматов избрался от "Единой России" по 18-му избирательному округу, расположенному на территории Кировского и Красносельского района. Свою прежнюю карьеру он посвятил строительной сфере, где трудился с 1995 года. С 2006 по 2009 года занимал должность первого заместителя председателя комитета Смольного по строительству и архитектуре. Позже вернулся в строительную отрасль. Числится в президиуме Российской гильдии управляющих и девелоперов. В 2021 году был одним из самых богатых депутатов созыва. Его годовой доход составил 32 млн рублей. Также в собственности экс-чиновника значились жилой дом в Испании и квартира в Португалии.

Теперь Законодательному собранию предстоит назначить досрочные выборы в "освободившемся" округе. По закону, они должны пройти в течение года. На прошлых выборах от этой территории пытался избраться в качестве самовыдвиженца Сергей Никешин, депутат шести предыдущих созывов. Его не допустили до выборов из-за якобы найденного брака в подписных листах. Позже Верховный суд признал отказ в регистрации незаконным.

Константин Леньков, фото: ЗАКС.Ру