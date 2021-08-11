"Старейшего" депутата ЗакСа Никешина не допустили до выборов

Территориальная избирательная комиссия № 46 на заседании 11 августа отказала в регистрации кандидатом в депутаты парламента Петербурга самовыдвиженцу Сергею Никешину, действующему члену фракции "Единая Россия" в Заксобрании, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

У комиссии возникли претензии к подписям избирателей, которые представил единоросс. Представители ТИК ссылались на неправильные указания адресов регистрации граждан и недостоверность данных при сверке. По словам члена комиссии Евгения Смирнова, который занимался проверкой подписей, среди подписантов было много жителей Амурской области. За регистрацию кандидата проголосовал только один человек. Остальные члены комиссии были против.

Сам Никешин на заседание не явился. Его представитель не стал давать комментариев ЗАКС.Ру, лишь выразил уверенность, что необходимо было проверить больше подписей. По его мнению, в сравнении с подписями за выдвижение кандидата от "Новых людей" Павла Брагина представленные Никешиным документы оформлены намного лучше. Об ошибках в подписных листах Брагина говорил и член ТИК Смирнов.

Никешин шел на выборы в ЗакС по 18-му избирательному округу. Выдвинуться через внутрипартийное голосование "Единой России" ему не удалось. Он заявился на праймериз партии, но позже без объяснения причин отозвал свою кандидатуру. Никешин был депутатом всех шести созывов петербургского парламента. До этого избирался в Ленсовет. В последние годы парламентарий, как и некоторые другие его коллеги по фракции, находился в непростых отношениях с администрацией Кировского района Петербурга.

Константин Леньков