Суд отказался отменять итоги выборов на скандально известном УИК №177

Горсуд Петербурга отклонил апелляцию "яблочников", которые продолжают оспаривать итоги выборов 2021 года в ЗакС на УИК №177 (Васильевский остров). Аннулирования результатов добивался Дмитрий Анисимов, кандидат на тех выборах.

Оппозиционеры настаивают на том, что половина членов избиркома на участке была подставными людьми. Одним из наиболее вопиющих эпизодов голосования единомышленники Анисимова считают нахождение в роли члена УИК некоей Елизаветы Метелкиной, реальный возраст которой им представляется мало похожим на указанный в документах. Никто из представителей скандально известного УИК на суд не явился.

"Если так называемым членам комиссии нечего скрывать, почему они ни разу не явились в суд и не сняли все сомнения, показав свои паспорта? Но их не смогли с фонарями найти даже судебные приставы", - прокомментировал ход разбирательства Анисимов в своем Telegram-канале.

Он намерен обращаться в суд с кассационной жалобой и, возможно, за помощью к силовикам: "нельзя, чтобы выборы превращались в балаган".