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Выборы 2021

Новости 23:18

Суд признал законными выборы на участке, где жаловались на "подставных" членов комиссии

фото ЗакС политика Суд признал законными выборы на участке, где жаловались на "подставных" членов комиссии

Василеостровский районный суд Петербурга 5 апреля, спустя семь месяцев после выборов, отказал в удовлетворении иска кандидатов в депутаты Законодательного собрания по 4-му округу Нэлли Вавилиной ("Справедливая Россия - За правду") и Дмитрия Анисимова ("Яблоко") по отмене итогов выборов на участке № 177, сообщил "яблочник" в своем Telegram-канале. Они пытались оспорить итоги голосования на участке, поскольку считали, что во время выборов там работали "подставные" члены комиссии. 

О якобы подставных членах комиссии еще во время трехдневного голосования сообщили "Наблюдатели Петербурга", которые опубликовали скриншот переписки в мессенджере. На снимках с экрана секретарь комиссии Анастасия Селиванова "назначала роли" неустановленным людям в чате. Ее сообщение начиналось со слов:  "Прошу запомнить ваши новые имена на эти три дня…". Подлинность переписки в суде подтверждала сама Селиванова и председатель УИК Мария Мулюк. Они объясняли это "неудачной" попыткой пошутить. 

Сомнительная переписка - не единственная особенность голосования на этом участке. По словам истцов, в сентябре на участке № 177 избирателей встречали люди, которые, по мнению Анисимова и Вавилиной, лишь представлялись именами членов комиссии. На требования предъявить паспорта члены УИК отвечали отказом, предъявляя лишь бейджи. Так, среди ЧПРГ значилась Елизавета Метелкина, которой по документам должно быть около 20 лет. На участке под ее именем сидела женщина, которая, по утверждению "яблочника" Анисимова, выглядит значительно старше. Примерно в два раза. Руководство комиссии на это замечание отвечало, что она "болеет" и "очень плохо выглядит". Анисимов ходатайствовал о проведении портретной экспертизы, но суд отказал

За несколько месяцев судебных слушаний допросить членов комиссии так и не удалось. Председатель УИК № 177 Мулюк говорила на предыдущих заседаниях, что не может связаться с коллегами. Якобы из-за истории с перепиской, в некоторых СМИ началась травля в их адрес. После этого они не отвечают на звонки главы УИК. Повестки в суд они игнорируют. Не удалось их допросить и после оформления судебного привода. 

Это был последний "избирательный" иск по мотивом сентябрьских выборов 2021 года. Вавилина также пыталась отменить итоги на других участках, где подозревала фальсификации во время надомного голосования, но проиграла в судах. Попытки оспорить решения районного суда в городском тоже не увенчались успехом. Депутатом Заксобрания от этого округа по итогам подсчета голосов стал единоросс Константин Чебыкин

Константин Леньков


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