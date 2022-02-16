"Это была неудачная шутка": руководство УИК № 177 объяснило переписку с "подставными" членами комиссии

Переписка о "распределении ролей" в рабочем чате членов УИК №177 оказалась "неудачной шуткой". Именно так объяснили сообщение, которое начиналось со слов "Прошу запомнить ваши новые имена на эти три дня…", председатель и секретарь комиссии на заседании Василеостровского районного суда.

Очередное заседание по иску экс-кандидатов в депутаты Заксобрания Нэлли Вавилиной и Дмитрия Анисимова об отмене итогов голосования на участке № 177 состоялось 16 февраля.

По словам председателя комиссии Марии Мулюк, поводом для шутки стало назойливое поведение члена УИК от "Яблока", который просил коллег предъявить документы.

- Это была, к сожалению, неудачная шутка. У нас каждый раз меняется член комиссии от партии "Яблоко". И каждый раз они у нас спрашивают документы. Чтобы каждый представился и показал документы. Вообщем нам это все надоело и мы решили так, получается, неудачно пошутить. Сообщение да, было, - рассказала председатель.

Автор "неудачной шутки" секретарь комиссии Анастасия Селиванова во время допроса подтвердила версию начальницы.

- Да, это я написала это сообщение. Это на самом деле издевка. Не очень корректно получилось. Я так неудачно пошутила, - призналась Селиванова.

На замечание судьи о том, что рабочая переписка членов избирательной комиссии - не самая очевидная площадка для шуток, секретарь согласилась: "Да, согласна, это не место для каламбура".

Также на заседании 16 февраля обсудили члена комиссии Елизавету Метелкину. По документам она родилась в 1999 году. В сентябре 2021 года ей было 22 года. Анисимов утверждает, что во время трехдневного голосования на участке ее именем представлялась взрослая женщина, которая не похожа на двадцатилетнюю.

Женщина с бейджем Елизаветы Метелкиной, фото предоставлено Дмитрием Анисимовым

На вопрос экс-кандидата, как выглядит Метелкина, председатель ответила, что это очень субъективный вопрос. Селиванова рассказала чуть больше. Она сообщила суду, что та "очень плохо выглядит".

- Елизавета Павловна очень плохо выглядит. Это очень субъективно, но Лиза болеет. Она еще на голосовании по Конституции очень плохо выглядела. Я не уверена, что из-за болезни и проходит ли она химию или что-то такое, - рассказала она.

Во время перерыва она рассказала корреспонденту ЗАКС.Ру, что не уверена в болезни Метелкиной. С ней она не общается, а информацию о возможной болезни якобы подслушала во время трехдневных выборов.

Следующее заседание суд назначил на 11 марта. Спустя несколько заседаний судья удовлетворил ходатайство Анисимова о судебном приводе в отношении трех членов комиссии. Такие меры были приняты из-за неоднократной неявки ЧПРГ в суд. Председатель УИК заявляла ,что не может повлиять на коллег.

- Они, к сожалению, на меня не берут трубку, потому что люди уже настолько затравлены, что СМИ, что всеми остальными, что они просто не берут трубку, - пожаловалась Мулюк.

Анисимов также требовал оформить привод и на Метелкину, но, поскольку ее еще ни разу не вызывали в суд, решил, что такая мера будет излишней. Кроме того, истец ходатайствовал о проведении портретной экспертизы МВД, но суд не не счел это необходимым.

Напомним, по итогам голосования на участке № 177 больше всего голосов получил избранный депутат Заксобрания, представитель "Единой России" Константин Чебыкин. Его кандидатуру поддержали 383 человека.

Это не единственный иск по отмене итогов голосования в 4-м округе. Вавилина также подвергала сомнению итоги голосования на других участках, но проиграла в суде.

Константин Леньков