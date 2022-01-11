Вавилина не смогла отменить результаты выборов в ЗакС по 4-му округу

Петербургский городской суд 11 января отказал в удовлетворении иска экс-кандидатки в депутаты Законодательного собрания по 4-му округу от "Справедливой России - За правду" Нэлли Вавилиной к Окружному избиркому № 4 об отмене результатов выборов в округе, сообщила ЗАКС.Ру бывшая кандидатка.

По словам Вавилиной, суд не стал удовлетворять ее требования, поскольку ранее похожий иск об отмене итогов голосования по всему округу рассматривался в Василеостровском районном суде, а повторно подавать аналогичный иск к тому же ответчику нельзя. Такое определение суда она считает неправомерным и намерена оспорить его.

Юрист "Справедливой России - За правду" Александр Новиков рассказал ЗАКС.Ру, что тоже сомневается в правомочности определения суда. Кроме того, ранее им разъясняли, что они могут обратиться в вышестоящий суд, если они хотят отменить итоги во всем округе, а не на конкретных участках.

- Они, вероятно, сошлются на то, что иск является тождественным, то есть совпадают предмет, основания, стороны и так далее, что является действительно основанием для отказа в принятии административного иска и препятствует его рассмотрению по существу, но иски не тождественны. Тот, который был изначально подан в Василеостровский районный суд - там совершенно другие основания, - отметил Новиков.

Напомним, в конце ноября Вавилина отказалась от иска об отмене итогов выборов в округе, который она подала в Василеостровский районный суд, поскольку он был неверно составлен - из исковых требований не ясно, что именно хотел оспорить истец: итоги голосования, которые подводятся в территориальных избирательных комиссиях, или результаты выборов, которые определяет ОИК. Позже Вавилина исправила иск и обратилась в Горсуд.

Победу на выборах в 4-м округе, который расположен на территории Василеостровского района, одержал единоросс Константин Чебыкин. Вавилина пыталась оспорить итоги голосования на нескольких участках из-за возможных фальсификаций во время надомного голосования, но проиграла в судах. Сейчас Василеостровский районный суд рассматривает иск Вавилиной к УИК № 177, где во время выборов якобы работали "подставные" члены комиссии. Следующее заседание пройдет 26 января.

Константин Леньков