Вавилиной придётся исправить иск об отмене выборов

Василеостровский районный суд Петербурга 22 ноября объявил перерыв в рассмотрении иска об отмене итогов выборов от экс-кандидатки в депутаты Законодательного собрания от "Справедливой России – За правду" по 4-му округу Нэлли Вавилиной, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

При составлении исковых требований были допущены некоторые неточности. Вавилина пыталась отменить итоги голосования в 4-м избирательном округе, обратившись к окружной избирательной комиссии. Подобные дела должен рассматривать городской суд.

Председатель ТИК № 2, выполняющей функции окружного избиркома, Лидия Рудинская, считает, что сейчас невозможно определить, чего хочет истец.

- Истец не понимает, что он хочет отменить. Территориальная избирательная комиссия устанавливает итоги голосования — каждая на своем кусочке территории, а окружная определяет результаты выборов за весь округ. Они иск подали к окружной, а оспаривают итоги, которые комиссия вообще не подводит, – рассказала ЗАКС.Ру Рудинская.

Представитель Вавилиной Александр Новиков в суде заявил, что намерен уточнить исковые требования — вместо итогов выборов окружной комиссии они будут отменять результаты голосования на участках. Суд вернется к рассмотрению иска 24 ноября.

Напомним, сейчас Василеостровский районный суд рассматривает несколько исков Вавилиной к нескольким УИК. В ходе разбирательства по одному из них экс-кандидатка заподозрила, что подписи в итоговом протоколе одной из комиссий были подделаны.

Константин Леньков