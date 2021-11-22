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Новости 16:20

Вавилиной придётся исправить иск об отмене выборов

фото ЗакС политика Вавилиной придётся исправить иск об отмене выборов

Василеостровский районный суд Петербурга 22 ноября объявил перерыв в рассмотрении иска об отмене итогов выборов от экс-кандидатки в депутаты Законодательного собрания от "Справедливой России – За правду" по 4-му округу Нэлли Вавилиной, передает корреспондент ЗАКС.Ру. 

При составлении исковых требований были допущены некоторые неточности. Вавилина пыталась отменить итоги голосования в 4-м избирательном округе, обратившись к окружной избирательной комиссии. Подобные дела должен рассматривать городской суд.

Председатель ТИК № 2, выполняющей функции окружного избиркома, Лидия Рудинская, считает, что сейчас невозможно определить, чего хочет истец. 

- Истец не понимает, что он хочет отменить. Территориальная избирательная комиссия устанавливает итоги голосования — каждая на своем кусочке территории, а окружная определяет результаты выборов за весь округ. Они иск подали к окружной, а оспаривают итоги, которые комиссия вообще не подводит, – рассказала ЗАКС.Ру Рудинская. 

Представитель Вавилиной Александр Новиков в суде заявил, что намерен уточнить исковые требования — вместо итогов выборов окружной комиссии они будут отменять результаты голосования на участках. Суд вернется к рассмотрению иска 24 ноября. 

Напомним, сейчас Василеостровский районный суд рассматривает несколько исков Вавилиной к нескольким УИК. В ходе разбирательства по одному из них экс-кандидатка заподозрила, что подписи в итоговом протоколе одной из комиссий были подделаны. 

Константин Леньков


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Упоминаемые персоны
Вавилина Нэлли Юрьевна 

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