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Новости 18 ноября, 21:02

Вавилина сомневается в подлинности подписей в представленных в суде протоколах

фото ЗакС политика Вавилина сомневается в подлинности подписей в представленных в суде протоколах

Экс-кандидатка в депутаты Законодательного собрания от "Справедливой России - За правду" по 4-му избирательному округу Нэлли Вавилина рассказала ЗАКС.Ру, что обнаружила в итоговом протоколе УИК № 153 подпись члена комиссии, который, по ее словам, отсутствовал на участке. 

Она заметила возможную фальсификацию во время судебного заседания в Василеостровском районном суде Петербурга 18 ноября, когда рассматривали ее иск по отмене итогов голосования на семи участках. По словам Вавилиной, подписи, вызвавшие ее сомнение, были поставлены в протоколах, которые предоставила ТИК № 32.

- Я же всех на Васильевском знаю, звоню из суда, спрашиваю: "Присутствовали?" Мне говорят, нет, впервые слышат. Это говорит, что таких поддельных УИК было достаточно, как УИК № 177, - считает Вавилина.

Вавилина предположила, что она сможет найти еще больше "подставных" членов комиссии при более подробном изучении бумаг из территориального избиркома. 

По данным ГАС "Выборы", на участке № 153 за Вавилину проголосовали 296 человек. За единоросса Константина Чебыкина, избиравшегося в парламент по 4-му округу, насчитали 420 бюллетеней. 

Следующее заседание по этому иску пройдет 29 ноября. На нем допросят нескольких членов УИК. 

Напомним, "Наблюдатели Петербурга" обнародовали скриншоты с перепиской, в которой перед выборами людям, не состоящим в избирательной комиссии, якобы назначались "роли" ЧПРГ. Вавилина вместе с другим кандидатом в этом округе, "яблочником" Дмитрием Анисимовым, пытаются отменить итоги голосования на этом участке. 

Константин Леньков


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