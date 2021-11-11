Суд объединил два дела против УИК № 177 с якобы "подставными" членами комиссии

Василеостровский районный суд 11 ноября решил объединить в одно производство иск кандидата в депутаты от "Яблока" Дмитрия Анисимова и кандидатки от "Справедливой России - За правду" Нэлли Вавилиной по округу № 4 к участковой избирательной комиссии № 177, передаёт корреспондентка ЗАКС.Ру. Решение принято на первом заседании по иску Вавилиной.

Её представитель Александр Новиков отметил, что оба дела совпадают по существу и предмету спора. Прокурор и представительница УИК Анна Анохина не возражали.

Также на заседании представитель Вавилиной Новиков рассказал о позиции их стороны. По его словам, голосование вне помещения проходило с нарушениями. В частности, наблюдателей и членов комиссии с правом совещательного голоса не уведомляли о выходе на такое голосование, пояснил Новиков.

- Молча взяли урны и уехали? - спросил судья.

- По существу, да, - ответил представитель Вавилиной.

Он добавил, что дома якобы проголосовали 247 человек в короткий период времени. Это фактически нереально и ставит под сомнение правильность и объективность голосования вне помещения, отметил Новиков. Представитель истицы уточнил, что на других участках проголосовавших дома было в разы меньше: там счёт шёл на десятки.

Новиков заявил, что УИК якобы не заполняла ряд документов о голосовании вне помещения для голосования.

Представитель участковой комиссии в суде Анна Анохина сказала, что избирком не признаёт требования истца. По её словам, голосование проходило в соответствии с законом и всеми необходимыми процедурами.

Заявок на надомное голосование было действительно много, заявила Анохина. Они стали поступать ещё за 10 дней до выборов, уточнила представительница УИК. Анохина считает, что это могло быть связано с эпидемиологической ситуацией: из-за боязни заболеть коронавирусом люди не захотели идти на избирательный участок.

Сторона истца попросила запросить у УИК документы о надомном голосовании и видео с камер наблюдения на избирательном участке. Судья согласился на истребование ведомости передачи бюллетеней, актов о "надомном голосовании" и реестра заявлений о голосовании вне помещения, вопрос с видеозаписями остался пока открытым.

Напомним, "Наблюдатели Петербурга" опубликовали скрины из чата УИК № 177, судя по которым секретарь раздавала "новые имена" шести людям, которым якобы предстояло присутствовать на участке под видом действующих членов комиссии. ЗАКС.Ру эту информацию подтвердил пожелавший остаться анонимным член участковой комиссии.

По официальным данным по УИК № 177, более четверти проголосовавших делали выбор у себя в квартирах. Больше всех заполненных бюллетеней с надомного голосования якобы приносили члены комиссии с чужими именами, заявил член УИК – собеседник издания.

Больше всего голосов на участке получил депутат шестого созыва Законодательного собрания от "Единой России" Константин Чебыкин - 383 голоса. Второе место получила Вавилина - 215 голосов. Анисимов получил 62 голоса.

София Саттарова