Так избирались в ЗакС

Фото Михаила Масленникова

К началу седьмого созыва Законодательного собрания Петербурга ЗАКС.Ру решил напомнить, как ковалась победа некоторых его депутатов. Рассказываем о парламентариях, показавших наиболее выдающиеся результаты на выборах.

Наследница из округа-рекордсмена

Из всех районов Петербурга за "Единую Россию" лучше всех голосовал Петроградский, вотчина лидера городского отделения партии Вячеслава Макарова. Если вы видели в соцсетях видео, где на петербургском избирательном участке предотвращают попытку вброса, пытаются протолкнуть подозрительно толстую стопку бюллетеней или выгоняют наблюдателей, скорее всего, это именно Петроградка или муниципалитет "Ланское", который тоже входит в избирательный округ № 3.

Результат партии власти в этом округе - 51,5% голосов. На этапе подсчета он даже переваливал за 60%, но потом немного просел. При этом формально своего кандидата-одномандатника у единороссов здесь не было. Неформально партию власти олицетворяла дочь уходящего из ЗакСа в Госдуму Вячеслава Макарова, замглавы районной администрации Марина Лыбанева. На выборы ее выставили самовыдвиженкой.

За полторы недели до начала голосования по иску кандидата от КПРФ с выборов сняли представительницу "Яблока", юристку Ксению Михайлову. Она заняла второе место в этом же округе в 2016 году. Еще раньше до избирательной кампании не допустили самовыдвиженку Ирину Фатьянову. Как бывшей главе регионального штаба Алексея Навального*, ей пришлось свернуть кампанию из-за "закона о ФБК"*. Фатьянова поддержала кандидата от "Справедливой России" Игоря Королева и мобилизовала на Петроградской стороне сеть наблюдателей. Значительную часть нарушений обнаружили именно эти люди совместно с волонтерами "Наблюдателей Петербурга". В бюллетенях, которые находили у нескольких пойманных карусельщиков, галочки непременно стояли за Лыбаневу и "Единую Россию".

Сама кандидатка из районной администрации через свой штаб охотно комментировала скандалы на округе. Про случаи вбросов и про появившиеся накануне выборов сообщения о наборе "карусельщиков" в ее поддержку говорила, что это провокации. Иногда уточняла - "провокации со стороны оппозиции".

Некоторые чудеса на избирательных участках Петроградки и окрестностей корреспонденты ЗАКС.Ру видели своими глазами. Сначала в ночь на воскресенье посторонняя женщина принесла пакеты в школу, где действовала УИК № 1662.

На следующий день на участке № 1806 у урны для бюллетеней дежурили крепкие парни, перекрывавшие обзор наблюдателям. Они уверяли, что помогают правоохранительным органам следить за порядком, хотя находившийся там же полицейский признался, что их не знает.

Перед началом подсчета голосов независимых и наиболее активных членов участковых комиссий с правом решающего и совещательного голосов стали удалять с участков. По оценке "Наблюдателей Петербурга" всего убрали 32 человека. Троих - по суду, остальных просто увезла полиция.

- УИКов, на которых, по утверждению наблюдателей, результаты честные, примерно 10-15 из 73, - уверяет координатор "Наблюдателей Петербурга" в Петроградском районе Ольга Хмелевская. - На каждом из них выигрывали Вишневский по Госдуме и Королев по ЗакСу. Выигрывали они там примерно процентов по 6%.

Участки №№ 1616 и 1619 находятся на расстоянии 450 метров друг от друга. Первый по адресу улица Съезжинская, 15/17. Второй на улице Введенской, 15. С первого участка в полицию увезли троих членов комиссии. Там Лыбанева победила с результатом более 90%, а за Королева проголосовали 11 человек. Со второго не увезли никого. Там победил Королев.

Диаграмма "Наблюдателей Петербурга"

Самый разгромный результат, судя по ГАС "Выборы" Лыбанева продемонстрировала на участке № 1808. Там за нее насчитали 1131 голос, а за Королева - 4. Полиция отсюда вывела сразу пятерых членов комиссии.

Плюс 40% от Невского района

Если округ № 3 - традиционный рекордсмен по народной "любви" к "Единой России" и всегда находится вне конкуренции, то за второе место на этот раз развернулась борьба. Сражались две территории Невского района. В округе № 23, где одномандатником переизбрался один из самых молчаливых депутатов ЗакСа Юрий Авдеев, единороссы набрали 44,73% голосов. А в соседнем округе № 9 - 43,59%. От этих земель в Заксобрании снова будет заседать ветеран петербургского парламентаризма Игорь Высоцкий. Он провел яркую предвыборную кампанию, читая стихи на концертах, организованных за бюджетный счет. Таким образом Высоцкий разогревал Александра Маршалла и Олега Газманова, а те говорили о нем со сцены приятные слова.

Высоцкий получил почти втрое больше голосов, чем его ближайший конкурент - Виктор Ложечко из "Справедливой России". Самая громкая история, связанная с Невским районом, случилась как раз в округе № 9.

В помещении рядом с участками №№ 1484 и 1485 полицейский снял на видео как женщина засовывает некие бумаги, похожие на бюллетени, в сейф-пакет и запечатывает его.

"Я сейчас сюда следственную группу вызываю и вас задерживают", - обещает оператор. "Ну ладно, сажайте", - спокойно соглашается дама.

По информации "Фонтанки", сотрудник МВД сообщил об инциденте в Главк - в его рапорте якобы упоминается глава УИК № 1484 Наталия Горбаренко. Однако представителей Горизбиркома инцидент не впечатлил.

- Могу сказать сугубо с профессиональной точки зрения, на мой взгляд, ситуация не стоит выеденного яйца, - прокомментировал член комиссии Олег Зацепа.

Высоцкий же уверенно взял верх и на 1484-м и на 1485-м. Впрочем, этот популярный политик победил аж на 80 участках - на всех в округе кроме двух.

Купчинский провал

Самый низкий результат у "Единой России" в Купчино. 16,64% по округу № 22 на первый взгляд выглядят странно на фоне результатов партии власти в остальных частях города. Тем более, что по одномандатному округу, если верить ГАС "Выборы", кандидату-единороссу, Герою России Любови Егоровой отдали предпочтение примерно половина проголосовавших.

От ЛДПР против Егоровой шел ее сын, бывший футболист Виктор Сысоев, который также возглавил региональную группу партии по этой территории.

Руководитель петербургского отделения Партии роста Павел Швец, участвовавший в выборах по тому же округу, обратил внимание, что на выборах в ЗакС на участках ТИК №№ 29 и 62 ЛДПР получила вчетверо больше голосов, чем по Госдуме. Он предположил, что недостающие голоса могли забрать у "Единой России".

"По территории ТИК №29 ЕР получила всего 11,46% голосов, а по соседнему ТИК №62 - 11,59%. Уже через дорогу, в муниципалитете "Балканский" (ТИК №61) ЕР получила 26,26%, почти как и по Госдуме (30,88%)", - написал Швец в Facebook.

Впрочем, голосов ЛДПР все равно не хватило, по спискам в округе победила КПРФ. Депутатская карьера Сысоева закончилась вслед за футбольной.

"Невская ратуша" - за Вишневского

Швец после выборов заявил об "украденной" победе по своему купчинскому округу. В центре города аналогичное заявление сделал заместитель председателя партии "Яблоко" Борис Вишневский. В его округе № 2 с небольшим перевесом победил представитель "Единой России" Александр Ржаненков.

Против Вишневского выставили двух кандидатов-спойлеров с такими же именами и фамилиями. Причем оба "двойника" при минимальных затратах на избирательную кампанию, будучи самовыдвиженцами, смогли собрать нужное количество подписей избирателей для допуска до выборов. В итоге им удалось оттянуть у "яблочника" более 1 тысячи голосов.

О нарушениях на избирательных участках в центре города сообщали с первого дня голосования. Несколько раз замечали предполагаемых "карусельщиков". Например, одну и ту же группу короткостриженных подростков сфотографировали как минимум на двух УИК. Сами они объясняли, что сначала всей толпой не туда зашли проголосовать.

За выборы в округе № 3 отвечала ТИК № 30. Члены этой комиссии Павел Шапчиц, Виктория Андреева и Константин Королев подготовили особое мнение по итогам голосования. Они, в частности, напомнили об отсутствии камер видеонаблюдения на многих УИК и указали, что на участки №№ 2233 и 2243 сейфы находились вне помещения для голосования без видеофиксации. При этом в УИК № 2243 сейф не был опечатан, а в помещении, где его оставили, помимо сотрудника правоохранительных органов, присутствовали посторонние лиц.

На обоих участках победили Ржаненков и "Единая Россия". Причем на УИК № 2233 партия власти получила 71,6% голосов, а ее кандидата там поддержали 450 из 660 проголосовавших. Но еще более удивительный результат на участке № 2247. Там за Ржаненкова голоса отдали 549 человек (всего действительных бюллетеней было 582), за Вишневского - семь, а за ставшего третьим Ярослава Кострова ("Справедливая Россия - За правду") - трое. При этом за партийные списки здесь же голосовали совсем иначе. У "Единой России" - 28,13%, у "Яблока" - 21,88%, у "Справедливой России" - 13,72%. Участок № 2247 находится в гимназии № 155 на Греческом проспекте. Через дорогу от нее расположен Центр детского технического творчества, где действовала УИК № 2250. Там с перевесом в 50 голосов победил Вишневский, а Ржаненков остался только третьим. "Яблочник" выиграл даже на участке № 2248, который расположен в "Невской ратуше" - центре административно-деловой жизни Петербурга.

Инфографика "Наблюдателей Петербурга"

Член ТИК № 16 и координатор "Наблюдателей Петербурга" по Центральному району Дмитрий Наумов, выступая на итоговой пресс-конференции на тему выборов, рассказал о "поддельных сейф-пакетах". Их фиксировали на фото и видео в разных частях центра города. В отличие от реальных пакетов от ЦИК, они могли закрываться и открываться, не оставляя следов вскрытия.

- Мне кажется, что это и была основная схема у фальсификаторов в Петербурге на этих выборах, - предположил Наумов.

Несколько раз, по его словам, находили реальные сейф-пакеты, но со следами спайки на дне.

Фото: "Наблюдатели Петербурга"

Василеостровцы голосуют дома

На Васильевском острове (округ №4) больше всех, уже после выборов, прославилась участковая избирательная комиссия № 177. "Наблюдатели Петербурга" опубликовали скрины из чата этой УИК, судя по которым, секретарь, раздавала "новые имена" шести посторонним людям, которым предстояло присутствовать на участке под видом действующих членов комиссии.

Эту информацию ЗАКС.Ру на условиях анонимности подтвердил один из членов УИК.

- У каждого из них на бейдже были просто отпечатанные на принтере фамилия, имя и отчество, даже без фотографии. Мы подошли к сотруднице полиции, попросили проверить их документы, сказали, что эти граждане не имеют отношения к комиссии. Она ответила, что не будет этого делать, потому что не имеет права проверять членов комиссии. Мы вызвали других полицейских, но и они отказались под тем же предлогом, - рассказал собеседник.

На участке № 177, согласно официальным данным, более четверти проголосовавших сделали это у себя в квартирах. По словам члена комиссии, больше всех заполненных бюллетеней с надомного голосования приносили люди с чужими именами на бейджах. По итогу действующий депутат-единоросс Константин Чебыкин получил на участке 383 голоса. Его основная соперница из "Справедливой России - За правду" Нэлли Вавилина - 215.

Судя по официальным данным на ГАС "Выборы", каждый десятый избиратель Васильевского острова проголосовал из дома. В переносных ящиках для голосования насчитали 5 687 бюллетеней, а в стационарных - 55 026. Соотношение аномальное. На прошлых парламентских выборах, в 2016 году, в своих квартирах волеизъявились только 670 василеостровцев.

В Горизбиркоме высоким цифрам надомного голосования - которыми отметились и другие районы - не удивились. Там это объясняли эпидемиологической ситуацией.

При этом на участках, где за счет надомного была высокая явка, выше становился и процент кандидата от "Единой России" Константина Чебыкина.

График: Екатерина Сухарева

"По официальным данным Чебыкин победил на 24 участках, из них на 21 участке - аномально высокий процент проголосовавших на дому (выше 8%)", - отметила в Twitter аналитик Екатерина Сухарева.

Самый яркий пример у УИК № 114. Сразу 783 гражданина на этом участке проголосовали из своих домов. Это примерно половина от общего числа избирателей. Причем на сам участок пришли только 300 человек. За Чебыкина тут, как оказалось, около 80% проголосовавших. Единоросс получил 802 голоса. Вавилина - 88. На прошлых выборах, когда "надомников" на этом участке было не так много, голоса между теми же соперниками распределились почти поровну: 255 и 201 соответственно.

На том же участке № 114 в дни выборов сначала представители кандидата от КПРФ, а потом "Справедливой России - За правду" ловили предполагаемых "карусельщиков", которых ранее видели с бюллетенями в других местах для голосования.

Эсеры в дни голосования жаловались, что председатель участкового избиркома № 114 Анастасия Позднякова якобы приходится супругой кандидату-списочнику от "Единой России" Василию Позднякову. Из заявления Горизбиркома стало известно, что они уже в разводе, а поэтому никаких нарушений нет. Позднякова связана и с единороссом-одномандатником Константином Чебыкиным. Ранее она работала его помощницей. Во "ВКонтакте" можно найти несколько видеозаписей с выступлениями Чебыкина, снятых Поздняковой, а на ее личной странице в месте работы до сих пор указано "Законодательное собрание Санкт-Петербурга".

Долгий подсчет в Московском районе

Не чужой для члена фракции "Единая Россия" пятого и шестого созывов ЗакСа Алексея Макарова человек отвечал за выборы в округе № 20. Функции окружной комиссии на этой территории выполняла ТИК № 27. В первый день голосования председатель комиссии Лариса Ющенко ушла на больничный, и ее замещал Иван Ефимов. Он работал главным консультантом Алексея Макарова, когда тот возглавлял комиссию ЗакСа по промышленности. После муниципальных выборов 2019 года Ефимов отстаивал в судах победу "Единой России" в муниципалитете "Московская застава".

На этот раз крупный скандал в округе случился только один. Но такой, что прогремел на всю страну и как минимум дважды заставил публично возмущаться председателя ЦИК Эллу Памфилову. В сейфе для неиспользованных бюллетеней на участке № 1379 утром второго дня голосования заметили бюллетень с галочкой. Член комиссии с правом совещательного голоса Кирилл Никитин просил коллег открыть сейф и перепроверить это. Ему отказали, а после из помещения для голосования всех выгнали под предлогом "санитарной обработки". Член комиссии уверяет, что за 8 минут проветривания пломба на сейфе поменялась. При этом по видеотрансляции из "обрабатываемого" зала было видно, как некая женщина подошла к сейфу. Далее камеру более чем на минуту прикрыли картонкой так, что действия гостьи были не видны.

ТИК № 27 никаких проблем не увидела и жалобу Никитина отклонила. У Макарова на этом участке оказался самый успешный результат: 578 голосов и отрыв более чем в три раза от ближайшего преследователя.

В соседнем округе № 21 основные скандалы начались уже во время подсчета голосов. Вперед вышел сначала коммунист Геннадий Денисов, а затем экс-депутат ЗакСа Ольга Галкина, выдвинувшаяся от "Справедливой России" и поддержанная "Умным голосованием". Позже председатели нескольких УИК удалились, не выдав наблюдателям и отдельным членам комиссий копии протоколов. "Наблюдатели Петербурга" сообщили о как минимум девяти таких комиссиях, подотчетных ТИК № 19 или ТИК №48. На всех этих участках, согласно официальным данным, уверенно выиграл кандидат от ЛДПР Андрей Малков, в итоге и ставший победителем по всему округу. Малков вырвался вперед за считанные часы. Долгое время он шел четвертым, уступая не только Галкиной с Денисовым, но и представителю "Единой России" Никите Титенко.

С участка № 1348 бюллетени вообще унесли неизвестные молодые люди, явившиеся под занавес третьего дня голосования и представившиеся "наблюдателями". "Наблюдатели Петербурга" выложили видео этого инцидента. На нем парень в капюшоне с пакетом в правой руке левой отодвигает девушку, которая, встав в проеме дверей, пытается его не пустить. Следом за ним идет бритоголовый соратник в куртке Stone Island. "Вы не имеете права уносить бюллетени", - кричат им вслед.

"Наблюдатели Петербурга" в том же посте выложили еще одно видео. На нем председатель комиссии Людмила Иванова маркером заполняет увеличенную форму протокола на избирательном участке. Напротив фамилии Малкова она вырисовывает сумму 70. Однако в ГАС "Выборы" позже появилось другое число - 527, больше, чем на всех соседних участках. Наблюдатели уверяют, что видео с побегом сняли около 5 утра 20 сентября. А в ТИК № 48 председатель комиссии явилась с протоколом якобы не ранее чем через 12 часов. Подобные исчезновения на 10-12 часов случались и на других участках, где в итоге победил Малков.

Помимо ТИК № 19 и ТИК № 48, выборы на территории округа № 21 проводила ТИК № 61. Если смотреть на данные ГАС "Выборы", на 18 участках, подконтрольных этой комиссии, шла упорная борьба между Галкиной, Денисовым и Титенко. Каждый кандидат в любой из этих УИК получил не менее 89 и не более 158 голосов. Но на участках №№ 2093 и 2094 произошла аномалия. Там внезапно по 300 с лишним голосов насчитали Малкову. У Галкиной при этом на участке № 2093 - 31 голос, а на участке № 2094 - 32. Член ТИК № 61 от КПРФ Андрей Савченко подтвердил ЗАКС.Ру, что две эти комиссии отчитались перед территориальным избиркомом значительно позже остальных.

Фото предоставлено Андреем Савченко

Единороссы за честные выборы

Первыми тревогу в округе № 21 забили единороссы из команды Никиты Титенко, главы муниципалитета "Аптекарский остров" и бывшего помощника Вячеслава Макарова. Они, по информации ЗАКС.Ру, обнаружили, как некоторые исчезнувшие с участков председатели УИК заходят с черного хода в помещение администрации Московского района. Единороссы вызвали полицию и Следственный комитет.

Считается, что депутатом от округа № 21 Малкова хотели видеть в Смольном. Близкий Макарову Титенко и тем более Галкина для городской администрации могли быть нежелательны. На фоне борьбы за контроль над обновляемым городским парламентом ситуации, когда партия власти грудью вставала на защиту честных выборов, возникали и на других территориях.

Вместе с независимыми наблюдателями ночные "побеги" председателей УИК в Калининском районе фиксировали представители единоросса Галины Назаровой. Она противостояла в округе № 14 Сергею Шукшину из "Новых людей", на которого, по информации ЗАКС.Ру, делали ставку в районной администрации. Победил в итоге рекомендованный "Умным голосованием" представитель КПРФ Алексей Зинчук.

В Пушкинском районе (округ № 24) все оппозиционные силы договорились о совместном наблюдении за выборами. К коалиции вместе со своей командой решил примкнуть депутат-единоросс Юрий Бочков, который противостоял крупному предпринимателю Дмитрию Павлову, шедшему от "Новых людей". Ранее Бочков утверждал, что Павлову для допуска до выборов помогали собирать подписи жителей сотрудники районной администрации.

- Бочков связался со мной, - рассказала ЗАКС.Ру координатор "Наблюдателей Петербурга" и член ТИК № 20 Екатерина Белянкина. - Официального объединения с ним мы не делали, но получилась так, что мы сражались на одной стороне за честные выборы. Он тоже был против фальсификаций, потому что считал, что фальсификации против него. Он требовал, чтобы нам показывали документы, сейф открывали - громче всех это отстаивал.

Члены УИК № 1992 с бюллетенями и книгами избирателей во время "минирования" участка. Фото Екатерины Белянкиной.

Выборы в Пушкинском районе запомнились в первую очередь эвакуацией двух избирательных участков из-за ложных сообщений о минировании. С одного из них - № 1992 - заодно вынесли избирательные бюллетени. Победил в округе Павлов. Единоросс проиграл.

Сергей Еремеев, фото Михаила Масленникова и Константина Ленькова