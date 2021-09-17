Глава ГИК Чечину не смутили 60 тысяч людей на надомном голосовании в одном районе Петербурга

Председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии Наталья Чечина заявила, что ее не смущает наличие 60 тысяч людей, пожелавших голосовать дома в Красносельском районе. Об этом она сказала в ответ на вопрос "Эхо Петербурга" на пресс-конференции в Доме журналиста, передаёт корреспондентка ЗАКС.Ру.

- Нет, меня это не смущает, поскольку перечень тех избирателей, которые могут проголосовать на дому - не исчерпывающий. С учётом ситуации эпидемиологической, я полагаю, что эта цифра для Красносельского района приемлема, - сказала Чечина.

Ранее о таком количестве "надомников" сообщили в ряде Telegram-каналов. По данным ЗАКС.Ру, подтверждения эта информация не нашла. Согласно сведениям ЗАКС.Ру, на некоторых участках Выборгского района дома якобы пожелали голосовать по 200 - 300 человек.

София Саттарова