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Новости 12:15

Глава ГИК Чечину не смутили 60 тысяч людей на надомном голосовании в одном районе Петербурга

фото ЗакС политика Глава ГИК Чечину не смутили 60 тысяч людей на надомном голосовании в одном районе Петербурга

Председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии Наталья Чечина заявила, что ее не смущает наличие 60 тысяч людей, пожелавших голосовать дома в Красносельском районе. Об этом она сказала в ответ на вопрос "Эхо Петербурга" на пресс-конференции в Доме журналиста, передаёт корреспондентка ЗАКС.Ру. 

- Нет, меня это не смущает, поскольку перечень тех избирателей, которые могут проголосовать на дому - не исчерпывающий. С учётом ситуации эпидемиологической, я полагаю, что эта цифра для Красносельского района приемлема, - сказала Чечина. 

Ранее о таком количестве "надомников" сообщили в ряде Telegram-каналов. По данным ЗАКС.Ру, подтверждения эта информация не нашла. Согласно сведениям ЗАКС.Ру, на некоторых участках Выборгского района дома якобы пожелали голосовать по 200 - 300 человек.

София Саттарова


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