Полиция приезжала на УИК №1662 из-за позднего визита в здание участка женщины с пакетами

Член участковой избирательной комиссии №1662 (Петроградский район) с правом совещательного голоса Анастасия Федосеева вечером 18 сентября сообщила о том, что в здание, где располагается ее УИК, после закрытия проникла неизвестная. Разбираться в случившемся приехали сотрудники полиции, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

После закрытия участка, Федосеева задержалась на улице возле здания школы, чтобы понаблюдать, не попытается ли кто-то проникнуть в помещение избирательной комиссии. Ожидание оказалось ненапрасным. По словам Федосеевой, примерно в 22:52 она увидела, как некая женщина с двумя прозрачными пакетами, внутри которых предположительно находились бумаги, зашла в здание, где находится УИК №1662. Когда эта женщина вышла из здания, пакетов у нее уже не было, а на улице ее дожидалась полиция, которую вызвала Федосеева. Сотрудникам правоохранительных органов женщина объяснила, что она работает заведующей столовой этой школы. Полицейские зашли вместе с ней в здание, пообещав посмотреть записи камер и разобраться в случившемся. Федосеевой пришлось остаться на улице — ее в школу не пустили.

Через несколько минут полицейские отпустили женщину, заверив присутствующих, что с бюллетенями на УИКе все в порядке, а в пакетах непредставившейся дамы были продукты, хотя Федосеева настаивает, что там были бумаги. ЧПСГ просила полицейских показать ей осмотренные ими пакеты, чтобы проверить, их ли она видела ранее, но правоохранители ей отказали.

- Помещение, где находятся бюллетени закрыто, попасть в него невозможно посторонним людям, - заявила сотрудница полиции.

Сама сотрудница школы, чей поздний визит вызвал переполох, заявила, что проработала в этом обраховательном заведении 23 года и ничего плохого бы делать не стала.

Федосеева рассказала ЗАКС.Ру, что в конце второго дня голосования ей и другим ЧПСГ не позволили осмотреть помещение, где хранятся бюллетени. По словам члена комиссии, 18 сентября бюллетени пришлось запечатать в избирательной урне, потому что сейф-пакеты с бланками не помещаются в сейф избирательной комиссии. Не получается на этом избирательном участке втиснуть в небольшой сейф и книги избирателей и печати. Все это просто запирают в отдельном помещении, куда не допустили ЧПСГ. По словам Федосеевой, на ночь неопечатанной осталась одна из дверей, ведущих на участок. Кроме того, на УИК №1662 не ведется видеонаблюдение. Все это вызывает у Федосеевой опасения за сохранность бюллетеней.

Сергей Еремеев