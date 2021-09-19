Корреспондента ЗАКС.Ру выгнали с УИК, на котором накануне пресекли "вброс"

Председатель избирательной участковой комиссии № 1806 Виктория Малых обратилась к сотруднику полиции с требованием удалить корреспондента ЗАКС.Ру Константина Ленькова с участка, обвинив его в том, что он якобы мешал работе комиссии. В это же время возле урн "дежурили" молодые люди, которые перекрывали обзор наблюдателям, передаёт корреспондент ЗАКС.Ру.

Накануне, 18 сентября, на этом участке сотрудники полиции задержали мужчину с пачкой бюллетеней с голосом за дочь спикера ЗакСа Марину Лыбаневу.

О подозрительных личностях на участке сообщил местный активист Павел Чупрунов. Ими оказались молодые люди в костюмах, которые вплотную стояли возле урн и перекрывали обзор наблюдателям, которым комиссия выделила определенное место, за границы которого выходить им не разрешали. Представиться молодые люди отказались, сказав, что "оказывают содействие" сотрудникам МВД в соблюдении общественного порядка.

— Мы правоохранительным органам помогаем следить за порядком. Инициативная группа. Откуда мы — гостайна, молодой человек, — сказал один из них.

Дежуривший на участке силовик заявил, что не знает их.

Председатель комиссии Виктория Малых на вопрос о том, знает ли она этих людей, ответила положительно, но от комментариев отказалась. Она потребовала пресс-карту, но в итоге секретарь записал данные на обычный лист бумаги, а не в специальный бланк.

Один из наблюдателей в разговоре с ЗАКС.Ру предположил, что подозрительные граждане могут пытаться таким образом скрыть возможные "карусели".

Все это время один из наблюдателей, который отказался представляться, постоянно подходил к корреспонденту и задавал всевозможные вопросы, не связанные с голосованием. Позже он обратился к председателю комиссии с требованием удалить корреспондента с участка, так как он занимается "личными вопросами". Председатель Малых такую формулировку поддержала и обратилась к сотруднику полиции.

— Вы мешаете проведению выборов. Председатель сказал, что вы мешаете, — сказал старший лейтенант ДПС Алексей Капалыгин.

Председатель и неназванный наблюдатель также жаловались на то, что корреспондент ЗАКС.Ру якобы фотографировал персональные данные избирателей, что не соответствует действительности.

Двое молодых людей продолжили стоять возле урн для бюллетеней. Перекрывая вид не только наблюдателям, но и членам комиссии.

Редакция ЗАКС.Ру проинформировала о случившемся Санкт-Петербургскую избирательную комиссию. В Горизбиркоме пообещали разобраться в инциденте и должным образом отреагировать.

Трудности в общении с членами комиссии возникли и у наблюдателя Ларисы Безяевой. Она рассказала ЗАКС.Ру, что утром у неё возник конфликт с секретарем комиссии Вероникой Грабовой, которая якобы попыталась выбить телефон из рук наблюдателя во время съёмки. Что именно стало причиной такой реакции — не ясно.