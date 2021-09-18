Замглавы МО "Гавань" обнаружил избирателей, путешествующих по участкам Васильевского острова

Заместитель главы муниципалитета "Гавань" Сергей Кузин сообщил ЗАКС.Ру, что на избирательном участке № 114 на набережной Лейтенанта Шмидта встретил двух мужчин, которые ранее приходили голосовать на УИК № 134 на улице Шевченко.

- Я был возле 134-го участка и обратил внимание на двух мужчин. Я уточнил у члена комиссии с правом совещательного голоса, голосовали ли они, мне дали фотографии, [на которых видно,] как они голосуют. Я поехал за ними на машине. Они приехали на 114-й участок, получили там бюллетени и стали голосовать. Я обратил на это внимание полиции, - рассказал Кузин.

Видео инцидента мундеп выложил в своем Telegram-канале. Судя по видео, он настиг предполагаемых "карусельщиков" уже у избирательной урны.

Напомним, выборы депутатов Госдумы и Заксобрания проходят в Петербурге с 17 по 19 сентября. О первом дне голосования читайте в материале ЗАКС.Ру.

Фото с УИК № 134, взято из Telegram-канала "Канал дяди Серёжи"