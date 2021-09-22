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Член ГИК Зацепа: Видео якобы с вбросом бюллетеней в сейф-пакет "не стоит выеденного яйца"

фото ЗакС политика Член ГИК Зацепа: Видео якобы с вбросом бюллетеней в сейф-пакет "не стоит выеденного яйца"

Член Санкт-Петербургской избирательной комиссии Олег Зацепа на пресс-конференции 22 сентября прокоментировал видеозапись, на которой женщина помещает в сейф-пакет неизвестные бумаги и закрывает его. Видео 21 сентября опубликовали "Наблюдатели Петербурга". Организация сообщила, что запись якобы сделала сотрудником полиции на участке №1485, а сейф относится к УИК №1484. 

Зацепа на пресс-конференции заявил, что распространяемая видеозапись "невнятна". Он отметил, что личность автора записи неизвестна, как и не ясно, что осталось за кадром.

- Могу сказать сугубо с профессиональной точки зрения, на мой взгляд, ситуация не стоит выеденного яйца, потому что на коротком видео снятом, опять же, якобы сотрудником полиции, который пока еще для нас анонимен, запечатлена упаковка сейф-пакета. То есть таких фактов, как вскрытие сейф-пакета, изъятие из него бюллетеней, закладка туда новых бюллетеней, непонятно откуда взявшихся - такого цикла действий, которые действительно составляли бы уголовное преступление, на видео не запечаилено, - сказал член Горизбиркома. 

Он добавил, что на видеозаписи член комиссии закрывает открытый сейф-пакет. Резонанс видео придается из-за стремления к хзайпу, считает Зацепа.

По данным "Фонтанки", запись сделал майор полиции. Его сообщение о вероятном вбросе зафиксировано во внутренних документах ведомства, пишет СМИ. 

София Саттарова


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