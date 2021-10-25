Представители УИК №177 с якобы "подставными" членами комиссии не пришли в суд

Василеостровский районный суд 25 октября начал рассмотрение иска кандидата от "Яблока" в депутаты Законодательного собрания по округу №4 Дмитрия Анисимова к участковой избирательной комиссии №177, передаёт корреспондентка ЗАКС.Ру.

В качестве заинтересованного лица Анисимов решил привлечь территориальный избирком №2, но сейчас комиссия в деле значится как ответчик. Анисимов требует отменить итоги голосования по избирательному участку и внести соответствующие изменения в решение ТИК из-за вероятной работы на участке людей, которые не являются членами комиссии.

Представители участковой избирательной комиссии на заседание суда не пришли. Территориальный избирком представляла его председатель Лидия Рудинская. Она сообщила, что на данный момент ТИК иск не признаёт - им была подана всего одна жалоба по рассматриваемому вопросу. Член УИК с правом совещательного голоса заявила, что ряд членов комиссии не показали ей свои удостоверения, рассказала Рудинская. По ее словам, жалоба рассматривалась уже после работы УИК и члены ТИК решили, что уже не могут съездить в участковую комиссию и проверить ее членов.

— На самом деле, даже членами [территориальной] комиссии на тот момент эта жалоба серьезно не воспринималась в том свете, в каком она воспринимается сейчас. <…> Вот этот весь объём информации в средствах массовой информации появился уже через несколько дней после установления итогов голосования. Если члены с правом решающего и совещательного голоса, как они потом позиционировали это в СМИ, установили с первых дней, что там имеются нарушения, что там работают члены комиссии, которые на самом деле не члены комиссии, почему они не обратились незамедлительно в территориальную избирательную комиссию №2? — задалась вопросом глава ТИК.

Она добавила, что уже после выборов терищбирком обратился в полицию с просьбой разобраться, кто же работал в качестве членов УИК №177.

Представитель Анисимова в суде Андрей Давыдов сообщил, что кандидату о ситуации на участке стало известно тоже после выборов. Анисимов выбрал путь судебного разбирательства и в другие органы не обращался, уточнил его представитель.

Он ходатайствовал о запросе судом видеозаписей с избирательного участка. По словам Давыдова, в последствии они хотят направить видео на портретно-идентификационной экспертизы, чтобы установить личности работавших в УИК людей. Судья попросил сторону ответчика уточнить, какие именно промежутки времени с видео надо запрашивать. От территориального избиркома он потребовал предоставить ряд документов. Для этого рассмотрение дела перенесено на 17 ноября.

Также судья решил привлечь как заинтересованных лиц остальных кандидатов в депутаты по округу.

Напомним, "Наблюдатели Петербурга" опубликовали скрины из чата УИК №177, судя по которым, секретарь раздавала "новые имена" шести посторонним людям, которым предстояло присутствовать на участке под видом действующих членов комиссии. ЗАКС.Ру эту информацию подтвердил пожелавший остаться анонимным члена участковой комиссии.

По официальным данным по УИК №177, более четверти проголосовавших делали выбор у себя в квартирах. Больше всех заполненных бюллетеней с надомного голосования якобы приносили члены комиссии с чужими именами, заявил член УИК - собеседник издания. сделали это у себя в квартирах.

В итоге победу на участке одержал действующий депутат от "Единой России" Константин Чебыкин, набрав 383 голоса. На втором месте кандидатка от "Справедливой России — За правду" Нэлли Вавилина с 215 голосами. Анисимов на УИК №177 получил 62 голоса.