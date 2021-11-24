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Новости 14:13

Вавилина готовит иск в Горсуд об отмене итогов выборов в 4-м округе

фото ЗакС политика Вавилина готовит иск в Горсуд об отмене итогов выборов в 4-м округе

Экс-кандидатка в депутаты Законодательного собрания Петербурга от "Справедливой России – За правду" по 4-му округу Нэлли Вавилина отказалась от иска по отмене итогов выборов в округе из-за допущенных ошибок. Соответствующее ходатайство удовлетворил Василеостровский районный суд 24 ноября, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Справедливороссы намерены обратиться с аналогичным иском в Горсуд. 

- После того, как мы проанализировали административный иск, который мы изначально подали, мы пришли к выводу, что он содержит критическое количество недостатков, и они являются по существу неисправимыми в рамках процессуального законодательства, - заявил в суде юрист Александр Новиков. 

В разговоре с ЗАКС.Ру Новиков уточнил, что отказ от иска имеет исключительно "технический" характер. 

Напомним, первое заседание по этому иску состоялось 22 ноября. На нем выяснилось, что при составлении иска были допущены неточности. В частности, Вавилина хотела отменить результаты выборов по всему округу, что возможно лишь при обращении в Городской суд. 

Сейчас Василеостровский районный суд рассматривает еще несколько исков Вавилиной об отмене итогов выборов в 4-м округе. Например, она хочет оспорить результаты голосования на участке в наркодиспансере, где за ее соперника от "Единой России" Константина Чебыкина проголосовали 98% пациентов. 

Константин Леньков


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Упоминаемые персоны
Вавилина Нэлли Юрьевна 

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