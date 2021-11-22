"Не может быть столько наркоманов в Василеостровском районе": Вавилина продолжает оспаривать итоги выборов

В Василеостровском районном суде Петербурга 22 ноября прошло очередное заседание по иску об отмене итогов выборов депутатов в петербургский парламент по 4-му избирательному округу. Экс-кандидатка Нэлли Вавилина пытается отменить итоги выборов на семи участках.

Среди оспариваемых — результаты выборов на участке № 2306, расположенном в наркологическом диспансере, где кандидат от "Единой России" Константин Чебыкин лидировал с большим отрывом. За него проголосовали 98% избирателей. Результаты с этого участка вызвали сомнения у истца, поскольку в этом учреждении проходят лечение жители со всего города, которые могут быть зарегистрированы в других районах.

- Мы указываем, что по выборам в Госдуму вправе были голосовать вообще все [по списку]. Число, которое проголосовало по спискам, несущественно отличается от числа проголосовавших по выборам одномандатным в ЗакС. Здесь мы говорим, что если они проголосовали по одномандатному округу в ЗакС, значит они все фактически являются васиеостровцами. Возникает сомнение. Ну не может быть столько наркоманов среди жителей Василеостровского района, - предположил представитель истца юрист Александр Новиков.

Позже он отметил, что под наркоманами подразумевал разных пациентов, например, страдающих от алкоголизма.

Представитель ответчика Дмитрий Голов (член ТИК № 33 с правом решающего голоса от партии "Зелёные") заявил, что иск должен быть отклонен, так как, по его мнению, он построен на догадках и предположениях.

Судья не стал удовлетворять ходатайство истца о просмотре видеозаписей с участков, отметив, что сторона может позже заново запросить записи, а также запросил некоторые документы. Суд привлек к рассмотрению иска других кандидатов по этому округу, а также партию "Справедливая Россия – За правду". Новиков заявил, что привлекать политическое объединение к рассмотрению иска нецелесообразно, поскольку оспариваются выборы лишь по одномандатным округам, в которых партия существенной роли не играет.

Суд вернется к рассмотрению иска 2 декабря.

Напомним, в Василеостровском районном суде рассматривают несколько исков представительницы "Справедливой России – За правду" Нэлли Вавилиной. Она пытается отменить итоги голосования в округе из-за подозрений в фальсификациях во время надомного голосования. Например, на некоторых участках на дому проголосовало несколько сотен человек, а на других члены комиссии якобы уходили на "надомку", не объявляя об этом как положено, что не позволило наблюдателям проследить за ходом голосования.

Константин Леньков