Суд изучит документы участков с аномальным надомным голосованием в Василеостровском районе

Василеостровский районный суд Петербурга 15 ноября запросил у ТИК № 33 документы о надомном голосовании в рамках рассмотрения иска кандидатки в депутаты Законодательного собрания от "Справедливой России — За правду" Нэлли Вавилиной к УИК № 107, 108, 109, 114, 116, 127, 129, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

Истец заявляла, что на некоторых участках количество проголосовавших на дому значительно превышает количество избирателей, которые пришли лично. Например, на двух участках больше половины от всех проголосовавших решили заполнить бюллетень на дому - это участки № 114 и 116, где удаленно проголосовали 783 и 355 человек соответственно. Кроме того, по словам Вавилиной, во время выборов на перечисленных участках наблюдателям не давали возможности проконтролировать действия мобильной группы.

Представитель ответчика Дмитрий Голов (член ТИК № 33 с правом решающего голоса от партии "Зелёные") пояснил такую аномальную надомную явку желанием жителей обезопасить себя от риска заразиться коронавирусом, а на участках № 114 и 116, по его словам, голосовали курсанты. Как проходят выборы у них - представитель УИК пояснить не смог, сославшись на закрытость этих данных.

Вавилина отметила, что надомное голосование для курсантов Морского корпуса Петра Великого, как и для воспитанников других военных учреждений, законом не предусмотрено. Представитель истца юрист Александр Новиков подал ходатайство о запросе актов о передаче бюллетеней, реестра избирателей, пожелавших проголосовать дома, и других.

— Получим устный реестр граждан, где указано кто, по какому адресу и по какой причине изъявил желание голосовать вне помещения для голосования. У нас есть обоснованные подозрения в том, что большая часть этих записей не соответствует действительности. Получив документы, мы сможем проверить достоверность этих сведений, — рассказал юрист Александр Новиков.

Напомним, по результатам выборов в 4-м избирательном округе депутатом стал представитель "Единой России" Константин Чебыкин. Сейчас в Василеостровском районном суде также рассматривают иск по другому участку в округе № 4, где члены комиссии уходили на обход избирателей, не объявляя об этом другим членам избиркома.

Константин Леньков