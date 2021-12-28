Суд попросил заверить переписку "подставных" ЧПРГ с участка № 177

На заседании Василеостровского районного суда Петербурга по иску экс-кандидатов в депутаты Законодательного собрания Нэлли Вавилиной от "Справедливой России – За правду" и "яблочника" Дмитрия Анисимова об отмене итогов выборов на участке № 177 судья предложил заверить скриншоты из переписки в WhatsApp, где перед выборами, предположительно, раздавали роли членов комиссии с правом решающего голоса (ЧПРГ) неизвестным людям, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

Судья на заседании сообщил, что ранее заверенная переписка, которую изучили в суде, отличается от тех изображений, которые имеются в материалах дела, и предложил сделать актуальные скриншоты, заверенные у нотариуса. Анисимов возразил, что тот чат спустя столько времени может быть удален, на что судья предложил подготовить документ о том, что заверить переписку оказалось невозможным.

Анисимов в разговоре с ЗАКС.Ру сообщил, что еще не решил, будет ли обращаться к нотариусу. Он не уверен, что чат еще существует. Кроме того, после общения со своими юристами он решил, что просьба судьи носит исключительно рекомендательный характер.

- Она была удостоверена в судебном заседании, когда приходил свидетель [ЧПСГ Александр] Лях, и он принес скрины, которые мы заявили. Суд удостоверил под протокол эту переписку с его телефона. <...> Сегодня я не знаю, зачем. Как некое предложение. Это даже не что-то директивное, - рассказал Анисимов.

Анисимов также ходатайствовал о приводе в суд членов комиссии для дачи свидетельских показаний, поскольку их уже неоднократно вызывали в суд, но они все повестки проигнорировали. Председатель ТИК № 2 Лидия Рудинская и представитель УИК юрист Анна Анохина посчитали, что привод нарушит права граждан, поскольку неизвестно, должным ли образом они были информированы о заседании. "Яблочник" хочет допросить члена комиссии Елизавету Метелкину, которой должно быть 22 года. В дни выборов ее именем представлялась женщина, которая, по мнению Анисимова, старше в 2,5 раза.

Следующее заседание по этому иску состоится 26 января.

Напомним, на заседании 6 декабря во время допроса свидетеля в суде была представлена та самая переписка якобы членов комиссии, в которой якобы секретарь УИК № 177 "раздавала" неизвестным людям новые имена, чтобы те использовали их во время работы на участке. Впервые фрагмент беседы опубликовали "Наблюдатели Петербурга" 22 сентября. Вавилина пыталась добиться реакции прокуратуры и Следственного комитета по этому факту, но в ведомствах оснований для проверки не нашли.

По итогам выборов депутатом Заксобрания в 4-м округе стал единоросс Константин Чебыкин. Вавилина пыталась оспорить итоги голосования на нескольких участках. Она подозревает, что во время голосования были допущены нарушения во время надомного голосования. Некоторые иски суд уже оставил без удовлетворения.

Константин Леньков