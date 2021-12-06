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Новости 21:20

Суд изучил переписку якобы "подставных" членов УИК № 177

фото ЗакС политика Суд изучил переписку якобы "подставных" членов УИК № 177

В Василеостровском районном суде Петербурга 6 декабря прошло очередное заседание по иску экс-кандидатов в депутаты Заксобрания по 4-му округу Нэлли Вавилиной ("Справедливая Россия - За правду") и Дмитрия Анисимова ("Яблоко") об отмене итогов голосования на участке № 177, где, по версии истцов, результаты выборов могли сфальсифицировать во время надомного голосования. Суд допросил двух свидетелей, а также "заверил" переписку, предположительно, подставных членов комиссии, о которых заявляли члены комиссии с правом совещательного голоса (ЧПСГ), сообщил ЗАКС.Ру юрист Александр Новиков. 

На заседании допросили двух ЧПСГ Ирину Лотову и Александра Ляха, которые ранее сообщали о вероятной подмене членов комиссии с правом решающего голоса (ЧПРГ). 

- Допросили двух свидетелей - они подтвердили обстоятельства, на которые мы ссылались. Мы также приобщили к материалам дела скриншоты чата [в котором якобы "назначались" люди на должность ЧПРГ]. Чат по-прежнему существует. Они его не удалили. Судья с телефона одного из свидетелей зафиксировал эту историю, - рассказал Новиков. 

Ранее, "Наблюдатели Петербурга" обнародовали скриншот переписки, в которой якобы секретарь УИК № 177 "раздавала" новые имена посторонним людям, чтобы те использовали их для работы на участке во время выборов. 

На следующее заседание, назначенное на 16 декабря, суд повторно вызвал для допроса троих свидетелей - членов комиссии, которые принимали участие в надомном голосовании. На сегодняшнее заседание они не явились. 

Напомним, Вавилина пытается отменить итоги голосования на нескольких участках в 4-м округе, где депутатом избрали единоросса Константина Чебыкина. Сейчас Василеостровский районный суд рассматривает несколько исков экс-кандидатки. 

Константин Леньков


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