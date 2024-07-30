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Новости 16:29

"Яблочницу" Ольгу Юркевич сняли с довыборов в ЗакС

фото ЗакС политика "Яблочницу" Ольгу Юркевич сняли с довыборов в ЗакС

ТИК №6 отказал в регистрации на дополнительные выборы в Законодательное собрание по 18-му округу кандидатке от партии "Яблоко" Ольге Юркевич. Поводом послужили претензии к мероприятию, на котором партийцы выдвинули кандидатуру Юркевич. Заседание комиссии состоялось 30 июля. О том, что "яблочницу" собираются не допустить до выборов, ЗАКС.Ру сообщал накануне. 

Согласно проекту решения об отказе в регистрации, "Яблоко" не уведомило о проведении заседания регионального бюро по вопросу выдвижения Юркевич Санкт-Петербургскую избирательную комиссию, хотя, по мнению ТИК, должно была. 

"[Объединение] ]должно было известить Санкт-Петербургскую избирательную комиссию не позднее 18 июня 2024 года (не позднее чем за один день до дня его проведения). Согласно письму Санкт-Петербургской избирательной комиссии № 01-16/1039 от 23 июля 2024 года такое извещение в указанную избирательную комиссию не поступало", - говорится в тексте документа. 

В самом "Яблоке" с такой формулировкой не согласны - там считают, что члены комиссии "играют в юридические наперстки", чтобы не допустить кандидатку от партии на выборы. Уведомлять о собрании бюро они должны были только территориальный избирком, что ими и было сделано. 

"По мнению юристов "Яблока", данный проект решения не соответствует ни федеральному, ни городскому законодательству. О проведении заседания Бюро Санкт-Петербургского отделения партии "Яблоко", на котором принималось решение о выдвижении Юркевич, по закону о политических партиях, необходимо было уведомить только ТИК № 6, что и было сделано", - говорится в заявлении партии. 

"Яблочники" намерены добиваться регистрации Юркевич через суд. 

Пока партия не сможет принять участие в сентябрьских выборах. Кандидатуру на пост губернатора они не выдвигали, заранее считая невозможным пройти муниципальный фильтр, а выдвинутые на муниципальную кампанию "яблочники", как и Юркевич, в полном составе были сняты с выборов. Всего "Яблоко" хотело выдвинуть чуть более 80 кандидатов в мундепы. Само голосование пройдет с 6 по 8 сентября. 

Константин Леньков, фото ЗАКС.Ру


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