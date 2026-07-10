Горизбирком заверил списки "Единой России" на выборы в ЗакС

Петербургская избирательная комиссия 10 июля заверила общегородской список и список кандидатов по одномандатным округам, выдвинутых "Единой Россией" на выборы в Законодательное собрание. Партия подала документы двумя днями ранее.

Всего ЕР выдвинула 105 кандидатов: 80 человек вошли в общегородской список, еще 25 станут баллотироваться по одномандатным округам. Заместитель председателя Горизбиркома Олег Зацепа сообщил, что оснований для отказа в заверении списков или исключения кого-либо из кандидатов не выявлено. Решение о заверении списков члены ГИК вынесли единогласно.

Список кандидатов "Единой России" утвердили 2 июля на конференции реготделения партии. Общегородскую часть списка возглавил спикер Заксобрания Александр Бельский. В первую пятерку также включили командира Ленинградского полка Михаила Когана, сенатора Андрея Кутепова, руководителя регионального исполкома ОНФ Екатерину Кондратьеву и главу фракции ЕР в городском парламенте Павла Крупника.

В список одномандатников вошли действующие депутаты ЗакСа Александр Ржаненков, Константин Чебыкин, Денис Четырбок, Александр Ходосок, Алексей Цивилев и другие. По региональным группам, в частности, пошли депутат Государственной думы Николай Цед, руководитель регионального исполкома партии Александр Серавин, вице-губернатор Владимир Омельницкий и глава МО "Владимирский округ" Денис Тихоненко.

В начале июля Горизбирком уже заверил списки партий "Зеленые" и "Новые люди". Первым предстояло собрать 20 190 подписей и принести их до 18 июля в Горизбирком для регистрации списка. Партия собрала около 21 600 подписей примерно за три дня. В результате комиссия зарегистрировала списки "Зеленых".

Выборы назначены на 20 сентября. Голосование по ним пройдет с 18 по 20 сентября 2026 года. Петербуржцы выберут депутатов Госдумы, Заксобрания и МО "Автово". Еще в трех муниципалитетах города назначены дополнительные выборы.

Екатерина Гусева / Фото: ЗАКС.Ру