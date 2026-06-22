Горизбирком заверил список "Зеленых" на выборах в Заксобрание

Санкт-Петербургская избирательная комиссия 22 июня зарегистрировала список кандидатов от партии "Зеленые" в городской парламент по единому и одномандатным округам, сообщил глава избиркома Максим Мейксин в соцсетях. Теперь партии предстоит заняться сбором подписей в поддержку выдвижения – свыше 20 тысяч автографов для регистрации списка.

Региональное отделение партии утвердило своих кандидатов на конференции 20 июня. Общегородскую часть списка возглавили депутат Заксобрания Марина Шишкина, руководитель петербургского отделения партии Кристина Черемных и депутат ЗакСа Любовь Менделеева. Действующие депутаты Михаил Амосов и Андрей Алескеров пойдут на выборы по округам №6 и №16 соответственно.

"Зеленые" стали первой партией в Петербурге, которая провела конференцию по утверждению кандидатов в Заксобрание. Выборы продлятся три дня, с 18 по 20 сентября. Петербуржцам предстоит избрать депутатов Заксобрания, Государственной думы и МО "Автово". Ещё в МО "Оккервиль", МО "Красненькая речка" и МО "Новоизмайловское" запланированы дополнительные выборы.

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру