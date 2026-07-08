Горизбирком заверил списки "Новых людей" на выборах в ЗакС

Петербургская избирательная комиссия 8 июля заверила списки кандидатов от "Новых людей" для выборов в Законодательное собрание. Партия подала документы двумя днями ранее.

На заседании зампред Горизбиркома Олег Зацепа не нашел причин для отказа в заверении поданных списков. Члены ГИК проголосовали за заверение.

— Оснований для отказа в заверении у нас всего два. Это либо нарушение порядка выдвижения списка, либо отсутствие, собственно, необходимых партийных документов. Ни того, ни другого основания не было, из документов следует, что конференция надлежащим образом была проведена, — заявил Зацепа.

Партия выдвинула кандидатов по всем 25 одномандатным избирательным округам и региональным группам на конференции 3 июля. В общегородскую часть списка вошли депутаты ЗакСа Дмитрий Панов и Ольга Герасина, участник праймериз ЕР Артем Николаев, директор АНО "Развитие ракеточных видов спорта" Алексей Кузнецов и секретарь регионального отделения Анастасия Васильева.

В числе выдвинутых по одномандатным округам оказались глава МО "Северный" Юрий Куликов и глава фракции "Новые люди" в ЗакСе Дмитрий Павлов. Они баллотируются по 6-му и 24-му избирательным округам соответственно.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру