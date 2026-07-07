Госдума обязала избиркомы повторно рассматривать заверение списков на выборы

Депутаты Государственной думы 7 июля приняли во втором и третьем чтениях закон, обязывающий избирательные комиссии повторно рассматривать вопрос о заверении списка кандидатов, в том числе по одномандатным округам, если прежний отказ отменил суд или вышестоящая комиссия. Сделать это необходимо не позднее одного дня после вступления в силу соответствующего решения.

Согласно документу, если по итогам повторного рассмотрения список будет заверен, партия сможет представить документы для регистрации даже после истечения установленного срока. На это отводится до пяти дней со дня принятия решения, но не позднее чем за 15 дней до дня голосования. Решение о регистрации кандидатов или списка комиссия должна принять не позднее чем за восемь дней до голосования.

Поправки в закон "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" внесло правительство России в мае 2025 года. В случае подписания закона президентом его положения не станут распространять на выборы, назначенные до момента вступления документа в силу.

В июле 2025 года похожая инициатива поступила на рассмотрение депутатов Законодательного собрания Петербурга. Авторами проекта закона выступили парламентарии Всеволод Беликов и Денис Четырбок. Согласно документу, в случаях отмены судом решения горизбиркома об отказе в заверении списка кандидатов ГИК обяжут рассмотреть этот вопрос повторно.

Екатерина Гусева / Фото: ЗАКС.Ру