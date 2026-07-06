Центризбирком нашел у "Яблока" ошибки в поданных на выборы в Госдуму документах

Центральная избирательная комиссия обнаружила недочеты в документах, поданных партией "Яблоко" для участия в выборах в Государственную думу, сообщил 6 июля ТАСС по итогам заседания ЦИК. Ошибки нашли у 19 кандидатов федерального списка и у шести одномандатников. У партии есть срок до 8 июля на исправление бумаг.

"В целях устранения указанных недостатков, приведения документов в соответствие с требованиями федерального закона партия вправе вносить уточнения и дополнения в документы, которые содержат сведения о кандидатах и в иные документы, представленные в ЦИК России не позднее 8 июля этого года", — заявила на заседании секретарь ЦИК Наталья Бударина.

По словам Будариной, в поданных бумагах обнаружили, в частности, незаверенные копии дипломов о высшем образовании кандидатов, отсутствие справок о недвижимости и документов о смене фамилии.

"Яблоко" уже успело заявить в социальных сетях, что подавляющее большинство замечаний ЦИК носит технический характер. По мнению партийцев, исправить недочеты не составит труда, это планируют сделать в оперативном порядке.

Документы на заверение списков кандидатов "Яблоко" подало в ЦИК в субботу, 4 июля. В федеральный список партии вошли 275 человек, еще 137 кандидатов выдвинуты по одномандатным округам.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру