Выдвижение кандидатов в МО "Автово" стартует во вторник

Этап выдвижения кандидатов на выборы в муниципальный совет МО "Автово" начнется во вторник, 7 июля, сообщил в социальных сетях председатель Горизбиркома Максим Мейксин. Решение о назначении выборов депутатов седьмого созыва официально опубликовано 6 июля.

"Назначить выборы депутатов муниципального совета внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Автово седьмого созыва [...] на 20 сентября 2026 года", — говорится в решении, опубликованном на сайте муниципалитета.

Само решение о назначении выборов депутаты приняли на прошлой неделе, 1 июля.

Помимо "Автово", в рамках Единого дня голосования состоятся выборы в Государственную думу и Законодательное собрание, а также довыборы в МО "Красненькая речка", МО "Новоизмайловское" и МО "Оккервиль".

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру