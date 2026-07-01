МО "Автово" назначило выборы в муниципальный совет

Депутаты МО "Автово" 1 июля приняли решение о назначении выборов в седьмой созыв совета депутатов, сообщил глава Петербургской избирательной комиссии Максим Мейксин. Организация предстоящих выборов возложена на Территориальную избирательную комиссию № 41.

"Решение принято 1 июля 2026 года муниципальным советом МО "Автово" в связи с истечением срока полномочий действующего состава", — написал Мейксин в социальных сетях.

Выдвижение кандидатов начнется со дня опубликования решения муниципального совета о назначении выборов.

Выборы в муниципалитет состоятся в рамках Единого дня голосования, который назначен на 20 сентября. Также на местном уровне пройдут довыборы в МО "Красненькая речка", МО "Новоизмайловское" и МО "Оккервиль". Теризбиркомы назначили их проведение днем ранее. Кроме того, петербуржцам предстоит выбирать депутатов, которые будут представлять их в Государственной думе и в Законодательном собрании. Голосование продлится в течение трех дней, оно стартует 18 сентября.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру